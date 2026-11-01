Cổ phiếu bất động sản của Tiến sĩ quản trị kinh doanh Tô Như Toàn lập đỉnh mới, tăng 35% trong hơn 1 tháng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11/2026, cổ phiếu VPI của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest) đóng cửa ở mức 59.000 đồng, tăng 1,9% và thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Trong phiên, đã có hơn 1,7 triệu cổ phiếu VPI được giao dịch. Vốn hóa doanh nghiệp hiện tại ở mức 22.848 tỷ đồng.

Cổ phiếu VPI bắt đầu tăng mạnh từ ngày 19/10, tính từ đó đến nay, cổ phiếu VPI đã tăng 35%.

Ông Tô Như Toàn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Văn Phú Invest. Ông là kiến trúc sư, tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Trước khi lập Văn Phú, ông từng làm Phó giám đốc Công ty tư vấn xây dựng giao thông - Công nghệ môi trường trực thuộc viện nghiên cứu hợp tác KHKT Châu Á Thái Bình Dương (1999–2002), Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Kiến trúc Việt Nam (2002–2003), rồi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Quảng Ninh (2003–2008). Chi nhánh này, thành lập năm 2003, là tiền thân của Văn Phú ngày nay.

Trong giai đoạn đầu, Văn Phú gắn tên tuổi với các hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), trong đó có hai dự án xây trụ sở mới cho trường đại học. Dự án thứ nhất là trụ sở Trường Đại học Y tế công cộng; dự án thứ hai là cơ sở mới quy mô 26,3 ha của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân tại Thuận Thành, Bắc Ninh, tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Đổi lại, doanh nghiệp nhận quỹ đất đối ứng tại nội đô Hà Nội, nơi hình thành dự án Grandeur Palace – Giảng Võ.

Từ khu đô thị Văn Phú (Hà Đông), doanh nghiệp mở rộng ra các tỉnh với dòng sản phẩm Vlasta và The Terra: Vlasta Sầm Sơn (Thanh Hóa, 25,6 ha), Vlasta Thủy Nguyên (Hải Phòng, 32,5 ha), The Terra Bắc Giang (4,5 ha) và Song Khê – Nội Hoàng (Bắc Giang).

Trục phía Nam hiện gồm dự án Vlasta Premier Phú Thuận, đã đạt doanh số 1.263 tỷ đồng và dự kiến bàn giao năm 2027, cùng quỹ đất đối ứng từ dự án BT đường Phạm Văn Đồng – nút giao Gò Dưa (Thủ Đức). Theo công bố của doanh nghiệp, Văn Phú đã nhận 2 trong 4 khu đất đối ứng tại trung tâm TP.HCM: khu đất 132 Đào Duy Từ (hơn 10.000 m²) dự kiến phát triển căn hộ kết hợp thương mại, và khu đất 12 Kỳ Đồng (gần 1.000 m²) cho nhà ở kết hợp văn phòng.

Ở miền Trung, Vlasta Premier Phú Hội (Huế) dự kiến mở bán trong quý IV/2026, còn khu nghỉ dưỡng Auko Eco-Wellness Lodges tại Phong Nha (Quảng Trị) đi vào vận hành từ tháng 8/2026.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 của VPI cho thấy doanh thu thuần 9 tháng đạt 1.284 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 482 tỷ đồng, tăng 69%. Nguồn thu chính đến từ Vlasta Thủy Nguyên với khoảng 577 tỷ đồng và dự án TT39-40 khu đô thị Văn Phú với khoảng 480 tỷ đồng, bên cạnh mảng lưu trú Oakwood Residence Hà Nội mang về bình quân khoảng 50 tỷ đồng mỗi quý.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 221 tỷ đồng, giảm 16%.

Riêng quý 3/2026, doanh thu thuần chỉ đạt 155 tỷ đồng, giảm 61%, và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng, giảm 83% so với mức 119 tỷ đồng của quý 3/2025.

Tại ngày 30/9/2026, hàng tồn kho của Văn Phú đạt 6.948 tỷ đồng, tăng 1.690 tỷ đồng, tương đương 32% so với đầu năm, và chiếm 42% tổng tài sản. Riêng chi phí dở dang tại Vlasta Thủy Nguyên là 4.980 tỷ đồng, tăng 1.311 tỷ đồng trong 9 tháng, còn Vlasta Premier Phú Thuận là 1.308 tỷ đồng. Khoản dở dang của dự án BT đường Phạm Văn Đồng – Gò Dưa ở mức 2.747 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 211 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay cuối quý 3/2026 là 7.617 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

Theo ban lãnh đạo Văn Phú, doanh nghiệp dự kiến đưa thêm khoảng 200 sản phẩm tại Vlasta Thủy Nguyên ra thị trường trong những tháng cuối năm, sau khi đã phân phối 339 căn tính đến 30/9/2026, đồng thời mở bán Vlasta Premier Phú Hội tại Huế.

Doanh nghiệp kỳ vọng hai dự án này bổ sung dòng tiền trong cao điểm cuối năm, giảm áp lực tồn kho và dư nợ, trong khi quỹ đất đối ứng tại trung tâm TP.HCM được lãnh đạo đánh giá là yếu tố giảm bớt áp lực nợ từ dự án BT.