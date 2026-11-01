Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Jollibee xác nhận thương vụ bán 11% Highlands Coffee giá 2.300 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành

| | Doanh nghiệp

Jollibee xác nhận thương vụ bán 11% Highlands Coffee giá 2.300 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành

Tháng 9/2026, Jollibee của Philippines công bố công ty con JSF Investments sẽ chuyển nhượng 11% vốn tại Công ty cổ phần SF Vũng Tàu, chính là pháp nhân sở hữu Highlands Coffee, cho Viet Thai International.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của Jollibee, thỏa thuận bán 11% cổ phần SF Vũng Tàu cho Viet Thai International (VTI) vẫn chưa hoàn tất. Giá trị giao dịch là 2.300 tỷ đồng (khoảng 88 triệu USD). Khi hoàn tất, Jollibee giảm từ 60% xuống 49%, còn VTI nâng lên 51%.

Báo cáo cho biết tính tới ngày 10/11, giao dịch chưa hoàn tất, do còn chờ các điều kiện bao gồm chấp thuận của cơ quan quản lý và sự đồng ý của các cổ đông.

Jollibee xác nhận thương vụ bán 11% Highlands Coffee giá 2.300 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành- Ảnh 1.

Trước giao dịch, Jollibee (qua JSF Investments) nắm 60% SF Vũng Tàu, còn VTI nắm 40%. Sau khi giao dịch hoàn thành, Jollibee giữ 49% và VTI nắm 51%, tương đương nắm quyền kiểm soát.

VTI là doanh nghiệp của nhà sáng lập Highlands Coffee, ông David Thái.

Highlands Coffee: tăng trưởng mạnh trong 9 tháng, riêng quý III đi ngang

Theo báo cáo quý III của Jollibee, lợi nhuận trước thuế và phí (EBITDA) của Highlands Coffee trong 9 tháng đầu năm đạt 2.390,5 triệu peso (khoảng 992 tỷ đồng), tăng 25,2% so với 1.909 triệu peso (khoảng 792 tỷ đồng) cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, riêng quý III, EBITDA đạt 662,4 triệu peso (khoảng 275 tỷ đồng), giảm nhẹ 0,5% so với 666 triệu peso (khoảng 276 tỷ đồng) của quý III/2025.

Jollibee xác nhận thương vụ bán 11% Highlands Coffee giá 2.300 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành- Ảnh 2.

Hệ thống hiện có 1.117 cửa hàng, chủ yếu tại Việt Nam, tăng 132 so với 985 vào kết thúc năm 2025. 1.117 cửa hàng này bao gồm 983 cửa hàng đồng sở hữu (co-owned) và 134 nhượng quyền (franchise).

Doanh số bình quân mỗi ngày của các cửa hàng Highlands Coffee đạt khoảng 18 – 19 triệu đồng/ngày. Con số này tương đương với kinh doanh đầy đủ 365 ngày thì doanh số của một cửa hàng khoảng 6,6 – 6,9 tỷ đồng mỗi năm.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Trần Đình Long có một “vũ khí đặc biệt” tại hai đại công trường thép, giá trị mang lại gần 8.800 tỷ đồng sau 10 tháng

Tỷ phú Trần Đình Long có một “vũ khí đặc biệt” tại hai đại công trường thép, giá trị mang lại gần 8.800 tỷ đồng sau 10 tháng Nổi bật

Phát hiện công ty Việt Nam chế tạo thiết bị đào hầm cho hãng Nhật 55 năm tuổi: Doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng, đã xuất 9 lô hàng trong năm

Phát hiện công ty Việt Nam chế tạo thiết bị đào hầm cho hãng Nhật 55 năm tuổi: Doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng, đã xuất 9 lô hàng trong năm Nổi bật

Phát hiện công ty Việt Nam chế tạo cỗ máy khổng lồ nặng 435 tấn cho tập đoàn thép số 1 Hàn Quốc, xuất sang hơn 20 quốc gia, có cả Mỹ và châu Âu

Phát hiện công ty Việt Nam chế tạo cỗ máy khổng lồ nặng 435 tấn cho tập đoàn thép số 1 Hàn Quốc, xuất sang hơn 20 quốc gia, có cả Mỹ và châu Âu

22:55 , 12/11/2026
Quỹ của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi hơn 5,3 tỷ đồng tặng Quảng Trị 4 máy radar xuyên đất, hỗ trợ tìm kiếm hơn 26.800 hài cốt liệt sĩ

Quỹ của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi hơn 5,3 tỷ đồng tặng Quảng Trị 4 máy radar xuyên đất, hỗ trợ tìm kiếm hơn 26.800 hài cốt liệt sĩ

22:07 , 12/11/2026
Giá heo sụt giảm, loạt "ông lớn" chăn nuôi báo lợi nhuận "đi lùi"

Giá heo sụt giảm, loạt "ông lớn" chăn nuôi báo lợi nhuận "đi lùi"

21:56 , 12/11/2026
TP.HCM thiếu công nhân xây dựng dù thu nhập lên tới 20 triệu đồng/tháng

TP.HCM thiếu công nhân xây dựng dù thu nhập lên tới 20 triệu đồng/tháng

20:16 , 12/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên