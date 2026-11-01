Jollibee xác nhận thương vụ bán 11% Highlands Coffee giá 2.300 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của Jollibee, thỏa thuận bán 11% cổ phần SF Vũng Tàu cho Viet Thai International (VTI) vẫn chưa hoàn tất. Giá trị giao dịch là 2.300 tỷ đồng (khoảng 88 triệu USD). Khi hoàn tất, Jollibee giảm từ 60% xuống 49%, còn VTI nâng lên 51%.

Báo cáo cho biết tính tới ngày 10/11, giao dịch chưa hoàn tất, do còn chờ các điều kiện bao gồm chấp thuận của cơ quan quản lý và sự đồng ý của các cổ đông.

Trước giao dịch, Jollibee (qua JSF Investments) nắm 60% SF Vũng Tàu, còn VTI nắm 40%. Sau khi giao dịch hoàn thành, Jollibee giữ 49% và VTI nắm 51%, tương đương nắm quyền kiểm soát.

VTI là doanh nghiệp của nhà sáng lập Highlands Coffee, ông David Thái.

Highlands Coffee: tăng trưởng mạnh trong 9 tháng, riêng quý III đi ngang

Theo báo cáo quý III của Jollibee, lợi nhuận trước thuế và phí (EBITDA) của Highlands Coffee trong 9 tháng đầu năm đạt 2.390,5 triệu peso (khoảng 992 tỷ đồng), tăng 25,2% so với 1.909 triệu peso (khoảng 792 tỷ đồng) cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, riêng quý III, EBITDA đạt 662,4 triệu peso (khoảng 275 tỷ đồng), giảm nhẹ 0,5% so với 666 triệu peso (khoảng 276 tỷ đồng) của quý III/2025.

Hệ thống hiện có 1.117 cửa hàng, chủ yếu tại Việt Nam, tăng 132 so với 985 vào kết thúc năm 2025. 1.117 cửa hàng này bao gồm 983 cửa hàng đồng sở hữu (co-owned) và 134 nhượng quyền (franchise).

Doanh số bình quân mỗi ngày của các cửa hàng Highlands Coffee đạt khoảng 18 – 19 triệu đồng/ngày. Con số này tương đương với kinh doanh đầy đủ 365 ngày thì doanh số của một cửa hàng khoảng 6,6 – 6,9 tỷ đồng mỗi năm.