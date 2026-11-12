Phát hiện công ty Việt Nam chế tạo cỗ máy khổng lồ nặng 435 tấn cho tập đoàn thép số 1 Hàn Quốc, xuất sang hơn 20 quốc gia, có cả Mỹ và châu Âu

Ngày 11/11, tại Nhà máy VINALIFT 2 ở Hải Phòng, Công ty Cổ phần Kết cấu thép và Thiết bị nâng Việt Nam (VINALIFT) tổ chức lễ xuất xưởng cầu trục nạp liệu có tải trọng 230/150 tấn để xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Thiết bị được chế tạo theo đơn đặt hàng của POSCO E&C, doanh nghiệp xây dựng và kỹ thuật thuộc hệ sinh thái Tập đoàn POSCO. Sau khi được đưa vào sử dụng, cầu trục sẽ phục vụ lò chuyển số 1 tại Nhà máy luyện thép số 3, thuộc Liên hợp thép Pohang của POSCO.

Đây là một trong những tổ hợp sản xuất thép lâu đời của Hàn Quốc, bắt đầu hoạt động từ năm 1973 và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp thép nước này.

Cầu trục do VINALIFT sản xuất có tổng khối lượng khoảng 435 tấn, khẩu độ 21,7 m. Móc nâng chính có tải trọng định mức 230 tấn và đã được thử tải ở mức 253 tấn, tương đương 110% công suất thiết kế.

Thiết bị được thiết kế theo cấp chế độ làm việc M7, phù hợp với môi trường vận hành cường độ cao trong ngành luyện thép. Toàn bộ cơ cấu nâng và di chuyển sử dụng hệ thống biến tần vector có dự phòng, trong khi cơ cấu nâng chính được trang bị 4 phanh đĩa nhằm bảo đảm an toàn khi vận hành.

Khác với cầu trục thông thường, thiết bị này có nhiệm vụ nâng các thùng chứa thép phế và nạp nguyên liệu vào lò chuyển luyện thép. Quá trình vận hành diễn ra trong môi trường nhiệt độ cao, nhiều bụi, đồng thời đòi hỏi độ chính xác và mức độ an toàn lớn.

Theo thông tin công bố, VINALIFT đảm nhận toàn bộ các công đoạn từ thiết kế, tính toán kỹ thuật, chế tạo đến thử nghiệm tại nhà máy (FAT), thử nghiệm tại công trường (SAT), lắp đặt và bàn giao tại Hàn Quốc. Công tác giám sát chất lượng có sự tham gia của đơn vị KOTEC.

Đứng sau sản phẩm này là VINALIFT, doanh nghiệp cơ khí được thành lập ngày 15/9/2006. Theo giới thiệu trên website chính thức, công ty có vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, sau đó tăng lên 150 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tuấn hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Doanh nghiệp đặt văn phòng tại Hà Nội và có cơ sở sản xuất ở Khu công nghiệp Phúc Điền, Hải Phòng. Hoạt động chính của VINALIFT là thiết kế, chế tạo các loại cầu trục, cổng trục, cẩu chân đế, cẩu cảng, tời điện và kết cấu thép chuyên dụng cho các công trình công nghiệp.

Trước đơn hàng của POSCO E&C, VINALIFT đã cung cấp thiết bị nâng cho nhiều lĩnh vực như cảng biển, nhiệt điện, đóng tàu, khai khoáng và sản xuất công nghiệp. Sản phẩm của doanh nghiệp cũng được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Canada, Italia, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ và Philippines.

Theo định hướng được lãnh đạo VINALIFT công bố tại lễ xuất xưởng, doanh nghiệp đang tập trung phát triển thiết bị nâng chuyên dụng cho ngành thép, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, nạp liệu vào lò luyện đến vận chuyển thép lỏng, phôi thép và thành phẩm.