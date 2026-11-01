Việt Nam huy động 9 cần cẩu đưa 176 phiến dầm bê tông khổng lồ dài 40 m ra giữa biển: Công trình gần 4.000 tỷ đồng từng “trảm” nhà thầu nghìn tỷ

Dự án cầu vượt biển Rạch Giá – An Biên tại tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng, với hàng loạt máy móc, thiết bị được huy động tại hai đầu cầu và khu vực giữa vịnh Rạch Giá. Công trình có tổng chiều dài khoảng 3.500 m, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng.

Ông Đào Huy Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, cho biết công trường hiện có 10 mũi thi công trực tiếp với 101 cán bộ kỹ thuật, kỹ sư và công nhân, chưa kể lực lượng sản xuất dầm và gia công kết cấu thép tại nhà máy.

Các nhà thầu đã huy động 9 cần cẩu, 5 giàn khoan cọc nhồi, 12 máy đào, 3 xe xúc lật và 13 xe bồn vận chuyển bê tông. Trạm trộn bê tông cũng được bố trí tại công trường để phục vụ thi công.

Đáng chú ý, dự án sử dụng 176 phiến dầm Super-T, loại dầm bê tông dự ứng lực có chiều dài khoảng 35–40 m, tương đương gần 10 chiếc ô tô con nối đuôi nhau. Theo hồ sơ mời thầu, 132 phiến dầm được bố trí lắp dựng bằng cần cẩu dưới nước, trong khi 44 phiến còn lại sử dụng thiết bị nâng hạ dầm.

Đến ngày 11/11, các nhà thầu đã hoàn thành đúc 109/176 phiến dầm, đạt gần 62% kế hoạch. Chủ đầu tư cũng yêu cầu bổ sung sắt thép và xây dựng thêm một trạm trộn bê tông để đáp ứng tiến độ.

Ở phần móng cầu, toàn bộ cọc khoan nhồi tại cầu vượt nhánh sông Cái đã hoàn thành. Nhà thầu cũng thi công xong 28/28 cọc tại trụ T13 của cầu chính, 21/40 cọc dưới nước tại cầu dẫn bờ Tây Yên và 6/28 cọc tại trụ T12.

Các nhà thầu đã huy động thiết bị, máy móc và nhân sự tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: Báo Xây dựng

Đáng chú ý, trước khi công trường được tăng cường thiết bị như hiện nay, dự án từng phải chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu đảm nhiệm phần công việc trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, cuối tháng 5/2026, Sở Xây dựng tỉnh An Giang quyết định chấm dứt hợp đồng đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C, một thành viên trong liên danh thi công gói thầu số 6.

Nhà thầu này đảm nhiệm phần công việc trị giá khoảng 1.047 tỷ đồng, đã được tạm ứng khoảng 314 tỷ đồng nhưng bị xác định chậm triển khai các hạng mục hơn 6 tháng, dù nhiều lần được nhắc nhở và yêu cầu bổ sung nhân lực, thiết bị. Sau đó, VNCN E&C có văn bản đề nghị xem xét lại quyết định chấm dứt hợp đồng.

Đến tháng 6/2026, chủ đầu tư tiếp tục yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh để thu hồi hơn 293 tỷ đồng tiền tạm ứng liên quan đến nhà thầu này.

Sau sự việc, các đơn vị còn lại được yêu cầu điều chỉnh tiến độ, bổ sung máy móc và nhân lực. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng An Giang, các nhà thầu hiện cơ bản đáp ứng kế hoạch thi công từng tháng.

Dự án cầu vượt biển Rạch Giá – An Biên được khởi công ngày 30/9/2025. Trong tổng chiều dài khoảng 3,5 km, phần cầu chính vượt vịnh Rạch Giá dài 1.439 m, cầu vượt nhánh sông nối với đảo dài 155 m, đoạn đường trên đảo giữa dài khoảng 1.170 m, còn lại là các tuyến đường dẫn hai đầu.

Công trình hiện do liên danh bốn nhà thầu chính đảm nhiệm, gồm Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường Phát, Tổng công ty Thăng Long, Tổng công ty Cơ khí Xây dựng Thăng Long và Công ty CP Xây dựng Thương mại Thái Bình.

Dự kiến đến giữa năm 2027, phần cầu vượt biển sẽ dần hiện rõ trên mặt vịnh Rạch Giá, trong khi toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 19/10/2028, góp phần hoàn thiện tuyến giao thông ven biển và tăng kết nối khu vực Tây Nam Bộ.