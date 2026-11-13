VNTT lần thứ hai vào Top 10 công ty UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch

279 doanh nghiệp được đánh giá theo 72 tiêu chí

Lễ vinh danh diễn ra tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2026 của HNX tại Hà Nội, với hơn 400 đại biểu đại diện cho 250 doanh nghiệp. Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, 10 tháng năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Kỳ đánh giá 2025–2026 có 279 công ty đủ điều kiện, thuộc 11 ngành, chiếm 59,92% giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại ngày 31/12/2025. Học viện Ngân hàng chấm điểm độc lập, dựa trên thông tin công bố cho năm tài chính 2025. Bộ 72 tiêu chí gồm 58 tiêu chí tuân thủ theo quy định pháp luật và 14 tiêu chí thông lệ từ Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS), Bộ nguyên tắc Quản trị công ty Việt Nam 2026 và Bộ nguyên tắc G20/OECD, chia theo bốn nguyên tắc: quyền của cổ đông; vai trò của các bên liên quan; công bố thông tin và minh bạch; trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Danh sách 10 công ty UPCoM thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt kỳ 2025–2026

Nguồn: Tạp chí Kinh tế Tài chính, ngày 10/11/2026. Danh sách xếp theo thứ tự mã chứng khoán.

VNTT là doanh nghiệp duy nhất thuộc lĩnh vực công nghệ, viễn thông trong danh sách. Cùng với ABB, SKH và VLC, VNTT là một trong 4 doanh nghiệp có tên trong Top 10 ở cả kỳ 2023–2024 và kỳ 2025–2026. VNTT công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tiêu chí chặt hơn, chỉ 17 doanh nghiệp đạt từ 55 điểm

So với kỳ trước, 20/72 tiêu chí được sửa đổi, bổ sung. Thay đổi lớn nhất là yêu cầu công bố bản tiếng Anh đồng thời với bản tiếng Việt đối với báo cáo định kỳ và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, theo Thông tư số 68/2024/TT-BTC. Kỳ này, 56,63% doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu công bố đồng thời tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bằng tiếng Anh.

Phổ điểm dịch về dải thấp: chỉ 17 công ty (6,09%) đạt từ 55 điểm trở lên, 125 công ty (44,80%) đạt dưới 45 điểm.

Kết quả chấm điểm qua ba kỳ đánh giá

Nguồn: HNX, Báo cáo kết quả chương trình đánh giá chất lượng CBTT&MB kỳ 2025–2026.

Top 10 chiếm khoảng 3,6% số công ty được đánh giá. VNTT có tên trong Top 10 ở kỳ 2023–2024, khi điểm trung bình là 54,78, và ở kỳ 2025–2026, khi điểm trung bình còn 45,05.

Theo HNX, công ty có quy mô và lợi nhuận lớn hơn có xu hướng đạt điểm cao hơn, dù chênh lệch không lớn. Ba nhóm có tổng tài sản dưới 1.000 tỷ đồng (136 công ty) đạt trung bình 43,67–44,71 điểm; nhóm có lợi nhuận sau thuế dưới 100 tỷ đồng (62,01% số công ty) đạt 44,31 điểm. Với tổng tài sản 632,18 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 72,59 tỷ đồng, VNTT thuộc cả hai nhóm này.

Cơ quan quản lý đề nghị nâng chất lượng quản trị

Bà Vũ Thị Thúy Ngà, Tổng Giám đốc HNX, cho biết từ tháng 9/2026 thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu lộ trình gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, trong khi chất lượng công bố thông tin và quản trị ở một bộ phận doanh nghiệp vẫn chưa đồng đều.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đề nghị doanh nghiệp chuyển từ tuân thủ hình thức sang chủ động thực hiện chuẩn mực quản trị tốt: thực chất hóa quản trị công ty; siết kỷ luật công bố thông tin; thích ứng với hoàn thiện thể chế và hội nhập. Năm 2026, tỷ lệ vi phạm công bố thông tin định kỳ trên UPCoM khoảng 9%, vi phạm công bố thông tin bất thường khoảng 1,8%.

Kết quả kinh doanh năm 2025 vượt kế hoạch

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, năm 2025 VNTT đạt doanh thu thuần 419,15 tỷ đồng, tăng 16,2%; lợi nhuận trước thuế 90,77 tỷ đồng, tăng 19,4%; lợi nhuận sau thuế 72,59 tỷ đồng, tăng 18,9%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.704 đồng, tăng 18,2%. So với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, doanh thu đạt 101,6%, lợi nhuận trước thuế đạt 113,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 113,4%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,5%, còn 28,88 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính tăng 53,8%, đạt 9,10 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh VNTT giai đoạn 2023–2025 (hợp nhất, tỷ đồng)

Không có vay ngân hàng tại ngày 31/12/2025

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Baker Tilly A&C) kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản đạt 632,18 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 505,61 tỷ đồng; nợ phải trả 126,57 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả người bán, phải trả người lao động và doanh thu chưa thực hiện. Công ty không có khoản vay ngân hàng, không phát sinh chi phí lãi vay; tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt 258,21 tỷ đồng, tăng từ 202,63 tỷ đồng cuối năm 2024.

Tính từ số liệu báo cáo, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản là 20,0%, hệ số thanh toán hiện hành 4,21 lần, ROE đạt 14,8% và ROA đạt 12,0%. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2025 đạt 108,75 tỷ đồng; công ty chi 28,94 tỷ đồng đầu tư tài sản cố định và 32,33 tỷ đồng trả cổ tức.

Doanh thu 9 tháng năm 2026 tăng 47,9%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VNTT đạt doanh thu thuần 472,1 tỷ đồng, tăng 47,9% so với cùng kỳ (319,26 tỷ đồng), hoàn thành 85,7% kế hoạch năm 550,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 101,8 tỷ đồng, tăng 2,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 65,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 52,16 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 68,7% và 68,6% kế hoạch năm (95 tỷ đồng và 76 tỷ đồng). Riêng quý III/2026, doanh thu thuần đạt 179,17 tỷ đồng, tăng 23,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 18,96 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận VNTT giai đoạn 2023 – 9 tháng 2026. Số 9 tháng 2026 là lũy kế, không so sánh trực tiếp với số cả năm.

Năm 2026, VNTT chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu), tổng số tiền khoảng 36,73 tỷ đồng trên vốn điều lệ 367,27 tỷ đồng; ngày đăng ký cuối cùng 17/6/2026, ngày thanh toán 27/7/2026.

Thời gian tới, VNTT tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty và công bố thông tin, áp dụng các nguyên tắc của Bộ nguyên tắc Quản trị công ty Việt Nam 2026 và thông lệ quốc tế, duy trì công bố thông tin song ngữ và chuẩn bị cho yêu cầu công bố thông tin về phát triển bền vững.

Về VNTT: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (mã TTN trên UPCoM) hoạt động trong các lĩnh vực hạ tầng viễn thông, internet cáp quang, trung tâm dữ liệu, giải pháp đô thị thông minh và chính quyền số. Website: https://vntt.com.vn