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Mục sở thị 'robot' 33 tấn hàn ray tàu điện Phú Quốc

| | Doanh nghiệp

Mục sở thị 'robot' 33 tấn hàn ray tàu điện Phú Quốc

Cỗ máy hàn ray tự động nặng 33 tấn lần đầu tiên được đưa vào vận hành tại Việt Nam trên công trường tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc. Cỗ máy giúp tăng năng suất hàn ray nhanh gấp 3-4 lần so với công nhân hàn tay.

Clip vận hành máy hàn ray tự động.

Dưới nắng gắt đầu tháng 11 trên đảo Phú Quốc (An Giang), cỗ máy hàn ray tự động nặng 33 tấn nổi bật trên công trường tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc . Dọc tuyến đường ray đang thi công, các kỹ sư, công nhân tất bật rải và căn chỉnh những thanh ray, đi theo sau là chiếc máy hàn mối nối các thanh ray tự động.

Chiếc máy hàn tự động chạy trực tiếp trên hệ thống ray vừa lắp đặt, sau đó tự động hàn mối nối thanh ray ngay trên công trường. Máy sử dụng công nghệ hàn chảy giáp mép bằng điện. Hai đầu thanh ray được máy gia nhiệt và ép nối bằng hệ thống chuyên dụng. Sau thao tác hàn tự động khoảng 3-4 phút, mối nối tiếp tục được máy mài, kiểm tra và hoàn thiện.

Thiết bị hàn ray tự động 33 tấn lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Thanh - đại diện nhà thầu thi công hàn ray - cho biết đây là lần đầu đưa thiết bị hàn ray tự động di động vào sử dụng trên tuyến LRT Phú Quốc. Trong điều kiện mặt bằng thuận lợi, mỗi ngày máy tự động hàn được hơn 20 mối nối , tương đương từ 250-300 m đường ray đơn. Còn nếu hàn cách truyền thống, mỗi tổ hàn cần 6-8 người, bình quân mỗi ngày chỉ hàn được 4-6 mối nối, tối đa khoảng 8 mối, tức khoảng 100m đường ray.

"Với thiết bị hàn ray tự động, năng suất lao động tăng gấp 3-4 lần so với thi công bằng hàn tay. Tổ trực tiếp vận hành máy chỉ cần 3 người", ông Thanh nói.

Đội ngũ vận hành máy hàn đều là công nhân Việt Nam, từng tham gia các dự án đường sắt tại Myanmar và được tập huấn nâng cao trước khi về Phú Quốc làm việc.

Hiện công trường dự án tàu điện LRT Phú Quốc có khoảng 1.300 kỹ sư, công nhân tham gia thi công.

Máy hàn ray tự động chỉ mất khoảng 3-4 phút cho một mối hàn, năng suất gấp 3 - 4 lần việc hàn thủ công.

Ông Nguyễn Tất Đạt - Chỉ huy trưởng gói thầu cung cấp và lắp đặt đường ray - cho biết, đến cuối tháng 10, dự án tàu điện LRT Phú Quốc đã lắp đặt hơn 11/35 km đường ray của dự án.

Hiện, toàn bộ cọc khoan nhồi tại khu vực cầu, hầm đã hoàn thành; phần thô nhà ga đang thi công. Đoạn hầm kết nối từ đường ĐT.975 vào sân bay Phú Quốc đã hoàn thiện kết cấu bê tông cốt thép các ống hầm, chuẩn bị lắp đặt đường ray. Riêng công tác hàn nối ray bằng thiết bị tự động bắt đầu từ ngày 5/11, tới nay đã hàn hơn 1 km ray.

Hơn 11 km ray trên tuyến đường đôi LRT Phú Quốc đã được lắp đặt.

Dự án tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc dài gần 17,6km, với 6 nhà ga, được khởi công vào tháng 12/2025, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, theo hình thức BOT.

Theo kế hoạch, tuyến tàu điện nhẹ dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. Riêng hạng mục đường ray phải hoàn thành trước tháng 3/2027. Tàu sẽ chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại từ tháng 11/2027 để phục vụ Hội nghị APEC.

Khi vận hành, tàu điện nhẹ có tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, do đó thời gian di chuyển toàn tuyến giữa sân bay quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC ở phía Nam đảo chỉ mất khoảng 18-20 phút. Giai đoạn đầu, tuyến dự kiến vận hành từ 6-10 đoàn tàu (mỗi đoàn 3 toa), quy mô đầu tư tối đa có thể nâng tổng số lên 14 đoàn tàu, đạt công suất khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

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