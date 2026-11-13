Đại gia công nghệ rót 690 triệu USD xây nhà máy rộng 30 ha tại Quảng Ninh: Công suất 123 triệu sản phẩm/năm, làm từ bàn phím, chuột máy tính đến bộ sạc xe điện

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Sáng 12/11, tại KCN Sông Khoai, phường Hiệp Hòa, diễn ra Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1.

Dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô lớn do Tập đoàn LITEON Technology Corporation (Đài Loan, Trung Quốc) làm nhà đầu tư và Công ty TNHH LITEON Technology Việt Nam là tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 20/10/2023, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 17/10/2025 và điều chỉnh lần thứ hai ngày 21/7/2026.

Dự án có tổng vốn đầu tư 690 triệu USD, trên diện tích 30ha, tại Khu công nghiệp Sông Khoai, phường Hiệp Hòa.

Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 có mục tiêu sản xuất các sản phẩm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị quang học, thiết bị truyền thông, thiết bị điều khiển điện và thiết bị chiếu sáng.

Tổng công suất thiết kế của nhà máy đạt 123,8 triệu sản phẩm/năm (tương đương 123.230 tấn sản phẩm/năm), bao gồm các sản phẩm công nghệ cao, như: Bộ chuyển đổi nguồn, bàn phím và chuột, hệ thống giám sát qua video, thiết bị kết nối mạng không dây, bộ sạc xe điện, đèn ô tô và nguồn máy chủ…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anson Chiu, Chủ tịch LITEON Technology, cho biết: Việc khánh thành Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 tiếp tục đánh dấu một mốc đầu tư, phát triển của LITEON tại Việt Nam và là một bước tiến quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Thời gian tới, nhà máy sẽ tập trung vào các sản phẩm ngoại vi thông minh tương tác người máy, như: Chuột, bàn phím, các giải pháp nguồn điện cho trung tâm dữ liệu.