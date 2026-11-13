Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại gia công nghệ rót 690 triệu USD xây nhà máy rộng 30 ha tại Quảng Ninh: Công suất 123 triệu sản phẩm/năm, làm từ bàn phím, chuột máy tính đến bộ sạc xe điện

| | Doanh nghiệp

Dự án có tổng vốn đầu tư 690 triệu USD, trên diện tích 30ha, tại Khu công nghiệp Sông Khoai, phường Hiệp Hòa.

Ảnh: Quảng Ninh Portal

Sáng 12/11, tại KCN Sông Khoai, phường Hiệp Hòa, diễn ra Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1.

Dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô lớn do Tập đoàn LITEON Technology Corporation (Đài Loan, Trung Quốc) làm nhà đầu tư và Công ty TNHH LITEON Technology Việt Nam là tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 20/10/2023, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 17/10/2025 và điều chỉnh lần thứ hai ngày 21/7/2026.

Dự án có tổng vốn đầu tư 690 triệu USD, trên diện tích 30ha, tại Khu công nghiệp Sông Khoai, phường Hiệp Hòa.

Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 có mục tiêu sản xuất các sản phẩm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị quang học, thiết bị truyền thông, thiết bị điều khiển điện và thiết bị chiếu sáng.

Tổng công suất thiết kế của nhà máy đạt 123,8 triệu sản phẩm/năm (tương đương 123.230 tấn sản phẩm/năm), bao gồm các sản phẩm công nghệ cao, như: Bộ chuyển đổi nguồn, bàn phím và chuột, hệ thống giám sát qua video, thiết bị kết nối mạng không dây, bộ sạc xe điện, đèn ô tô và nguồn máy chủ…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anson Chiu, Chủ tịch LITEON Technology, cho biết: Việc khánh thành Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 tiếp tục đánh dấu một mốc đầu tư, phát triển của LITEON tại Việt Nam và là một bước tiến quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Thời gian tới, nhà máy sẽ tập trung vào các sản phẩm ngoại vi thông minh tương tác người máy, như: Chuột, bàn phím, các giải pháp nguồn điện cho trung tâm dữ liệu.

Tập đoàn công nghiệp 60 năm tuổi, doanh thu gần 150.000 tỷ đồng chọn Việt Nam sản xuất vật liệu công nghệ cao

Chí Kiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 công ty quân đội muốn chi gần 1.500 tỷ đồng mua cổ phiếu MB, công ty đặc biệt của TP.HCM cũng tham gia

3 công ty quân đội muốn chi gần 1.500 tỷ đồng mua cổ phiếu MB, công ty đặc biệt của TP.HCM cũng tham gia Nổi bật

Chính phủ cho phép chủ đầu tư dự án siêu cảng Cần Giờ 5 tỷ USD chia cổ tức bằng cổ phiếu

Chính phủ cho phép chủ đầu tư dự án siêu cảng Cần Giờ 5 tỷ USD chia cổ tức bằng cổ phiếu Nổi bật

Một huyện của Trung Quốc thu 33 tỷ USD từ xuất khẩu nội thất, 'sếp' doanh nghiệp kể câu chuyện khiến ngành gỗ Việt phải suy ngẫm

Một huyện của Trung Quốc thu 33 tỷ USD từ xuất khẩu nội thất, 'sếp' doanh nghiệp kể câu chuyện khiến ngành gỗ Việt phải suy ngẫm

15:44 , 13/11/2026
Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ký thỏa thuận với gã khổng lồ tài chính Nhật Bản 370 năm tuổi, sở hữu tài sản 2.700 tỷ USD

Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ký thỏa thuận với gã khổng lồ tài chính Nhật Bản 370 năm tuổi, sở hữu tài sản 2.700 tỷ USD

14:41 , 13/11/2026
Anh hùng Lao động Thái Hương xuất hiện tại Quảng Trị, hé lộ kế hoạch đầu tư của Tập đoàn TH

Anh hùng Lao động Thái Hương xuất hiện tại Quảng Trị, hé lộ kế hoạch đầu tư của Tập đoàn TH

14:10 , 13/11/2026
Việt Nam xẻ núi, vượt đèo xây cao tốc 125 km: Cần hơn 26 triệu m³ đất đá, dựng trụ cầu cao hơn 100 m, rút ngắn hành trình Quy Nhơn – Pleiku còn 2 giờ

Việt Nam xẻ núi, vượt đèo xây cao tốc 125 km: Cần hơn 26 triệu m³ đất đá, dựng trụ cầu cao hơn 100 m, rút ngắn hành trình Quy Nhơn – Pleiku còn 2 giờ

13:39 , 13/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên