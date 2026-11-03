Đơn hàng từ Bắc Mỹ kéo tới, một tập đoàn công nghệ bất ngờ duyệt thêm 8.300 tỷ đồng vào Việt Nam, xây nhà xưởng ở Quảng Ninh lớn gấp 4 lần cơ sở tại Hải Phòng

Một khoản đầu tư chưa nằm trong kế hoạch chi tiêu vốn trước đó vừa được LITE-ON bổ sung cho Việt Nam. Theo Economic Daily News, quyết định tăng vốn tổng cộng 320 triệu USD gắn với đơn hàng của các khách hàng điện toán đám mây lớn tại Bắc Mỹ, khi tập đoàn điện tử Đài Loan đẩy mạnh năng lực sản xuất ở nước ngoài.

320 triệu USD ngoài kế hoạch

Ngày 30/10/2026, Hội đồng quản trị LITE-ON thông qua phương án tăng vốn bằng tiền mặt cho hai công ty con sở hữu 100% tại Việt Nam. Trong đó, Lite-On Technology Vietnam được bổ sung 210 triệu USD, còn Lite-On Vietnam nhận thêm 110 triệu USD. Tiền sẽ được rót theo từng đợt, tùy nhu cầu thực tế, từ nguồn vốn tự có của tập đoàn.

Theo Economic Daily News, Tổng giám đốc Anson Chiu đã cho biết khoản tăng vốn là hạng mục đầu tư mới, chưa được tính trong kế hoạch chi tiêu vốn trước đó. Nguồn tiền phục vụ hoạt động tại Hải Phòng, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua thiết bị và thiết lập dây chuyền cho nhà máy mới ở Quảng Ninh.﻿

Kế hoạch này diễn ra sau một kế hoạch nhỏ hơn mà công ty đã công bố vào tháng 4/2026, với 149 triệu USD, gồm 110 triệu USD cho Lite-On Vietnam và 39 triệu USD cho Lite-On Technology Vietnam.

Nhà xưởng Quảng Ninh lớn gấp 4 lần Hải Phòng

Tại Việt Nam, LITE-ON đã hiện diện ở Hải Phòng từ năm 2013, với cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp VSIP. Bước mở rộng sang Quảng Ninh được triển khai tại Khu công nghiệp Sông Khoai.

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, dự án có diện tích đất khoảng 30 ha, tổng vốn đầu tư 690 triệu USD, quy mô gồm hai nhà máy sản xuất và một tòa nhà văn phòng. Các nhóm sản phẩm gồm linh kiện điện tử máy tính, thiết bị và dụng cụ quang học, thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị truyền thông. Tổng công suất dự án được công bố gần 124 triệu sản phẩm mỗi năm.﻿

Lễ khởi công Nhà máy Lite-On Quảng Ninh - giai đoạn 1. Nguồn: Cổng TTĐT thành phố Quảng Ninh

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 30/10, ông Anson Chiu cho biết diện tích nhà xưởng mới ở Quảng Ninh gấp khoảng bốn lần cơ sở Hải Phòng. ﻿

Hãng thông tấn CNA đưa tin nhà máy mới tại Việt Nam dự kiến chính thức khai trương trong tháng 11/2026. Cùng với cơ sở giai đoạn hai tại Cao Hùng và nhà máy ở Texas, dự kiến vận hành trong quý II/2027, cơ sở Việt Nam là một phần trong đợt mở rộng mạng lưới sản xuất toàn cầu của LITE-ON.﻿

Từ nhà sản xuất LED đến thiết bị cấp điện cho AI

LITE-ON khởi đầu năm 1975 trong lĩnh vực LED. Sau hơn nửa thế kỷ, tập đoàn đang mở rộng sâu vào hạ tầng trung tâm dữ liệu, với các giải pháp cấp điện và quản lý nhiệt cho hệ thống tính toán mật độ cao.

Theo công bố ngày 30/10 của doanh nghiệp, doanh thu quý III/2026 đạt 57,4 tỷ Đài tệ, tăng 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 7,4 tỷ Đài tệ, tăng 60%. Trong 9 tháng, doanh thu đạt 153,5 tỷ Đài tệ, tăng 26%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ Đài tệ.﻿

Doanh thu liên quan điện toán đám mây tăng 80% trong chín tháng. Hoạt động liên quan AI đã đóng góp hơn 30% tổng doanh thu. ﻿

Tại COMPUTEX 2026, doanh nghiệp cùng Quanta Cloud Technology giới thiệu tủ nguồn làm mát bằng chất lỏng 800 VDC, bộ nguồn cấp tủ máy 110 kW tương thích nền tảng NVIDIA Vera Rubin NVL72 và các bộ nguồn hiệu suất cao. Những thiết bị này phục vụ yêu cầu cấp điện ổn định và tản nhiệt khi mật độ tính toán tăng lên. ﻿