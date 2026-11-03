FPT Telecom sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom, MCK: FOX, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, FPT Telecom sẽ trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là 10/12/2026.

Với gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Telecom sẽ phải chi khoảng hơn 1.477,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 29/12/2026.

Ảnh minh họa: FPT

Tính đến ngày 30/9/2026, Bộ Công an đang nắm giữ gần 370,7 triệu cổ phần tại FPT Telecom (tỷ lệ sở hữu 50,17%), dự kiến sẽ thu về hơn 741,3 tỷ đồng cổ tức.

Tiếp đến là Công ty Cổ phần FPT (MCK: FPT, sàn HoSE) sở hữu gần 337,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 45,66%), cũng sẽ thu về khoảng gần 674,6 tỷ đồng cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần gần 5.916,5 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 2.565 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 346 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 72% so với cùng kỳ; thu nhập khác tăng mạnh từ hơn 7.022,5 tỷ đồng lên gần 11.637 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, FPT Telecom báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 1.022,5 tỷ đồng, tăng 13% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, FPT Telecom mang về doanh thu thuần gần 16.690,6 tỷ đồng, tăng 16,8% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.934 tỷ đồng, tăng 13,7%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của FPT Telecom tăng 22,2% so với đầu năm, lên mức hơn 31.903 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và dưới 12 tháng ghi nhận hơn 15.154,7 tỷ đồng, chiếm 47,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 17.818,5 tỷ đồng, tăng 19,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 10.187 tỷ đồng, chiếm 57,2% tổng nợ.