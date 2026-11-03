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Người nhà Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung bị bán giải chấp hơn 1,8 triệu cổ phiếu PNJ

| | Doanh nghiệp

Trong phiên 30/10/2026, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, bị bán giải chấp hơn 1,8 triệu cổ phiếu PNJ.

Người nhà Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung bị bán giải chấp hơn 1,8 triệu cổ phiếu PNJ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AEON Mall Hà Đông

Ngày 2/11/2026, bà Trần Phương Ngọc Giao đã có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ) về kết quả giao dịch cổ phiếu//chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, trong phiên 30/10/2026, bà Trần Phương Ngọc Giao bị bán giải chấp hơn 1,8 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, bà Ngọc Giao giảm sở hữu về gần 9,9 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 1,93% vốn điều lệ.

Được biết, bà Trần Phương Ngọc Giao là con gái Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung và là em gái bà Trần Ngọc Phương Thảo- Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Người được ủy quyền công bố thông tin PNJ.

Theo báo cáo của bà Ngọc Giao, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đang nắm giữ hơn 15 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 2,93% vốn; bà Ngọc Thảo sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu (2,15%).

Trong một diễn biến khác, ĐHĐCĐ bất thường của PNJ diễn ra ngày 21/10/2026 vừa qua đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, các cổ đông của PNJ đã thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 bằng tiền từ 20%/mệnh giá xuống còn 10%/mệnh giá, tương ứng tổng số tiền hơn 341 tỷ đồng.

Theo phương án này, PNJ đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2025 sau khi đã thực hiện tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/1/2026.

Phần lợi nhuận sau thuế năm 2025 không phân phối do điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 sẽ được bổ sung vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối của PNJ và được hạch toán, xử lý theo quy định của pháp luật về kế toán.

ĐHĐCĐ còn thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty với số tiền gần 4.603 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ quý IV/2026 đến hết năm 2027.

Việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển nêu trên là việc điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của công ty và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm thực hiện.

Đại hội còn thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dự kiến đạt 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Tuy nhiên, với khoản trích lập dự phòng dự kiến hơn 7.000 tỷ đồng, PNJ lên kế hoạch lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng trong năm 2026.

Trong trường hợp loại trừ khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, công ty ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỷ đồng.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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