3 công ty quân đội muốn chi gần 1.500 tỷ đồng mua cổ phiếu MB, công ty đặc biệt của TP.HCM cũng tham gia

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán MBB) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 15.090 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền ngân hàng dự kiến huy động đạt 3.018 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách nhà đầu tư có tới 3 công ty quân đội gồm Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Đông Bắc. Ba đơn vị này dự kiến mua tổng cộng 97 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng gần 1.464 tỷ đồng, chiếm 48,5% lượng cổ phiếu chào bán.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Viettel ﻿đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 1,48 tỷ cổ phiếu, tương đương 14,7% vốn điều lệ của MB. Trong số 4 cổ đông lớn nắm trên 5%, ngoài Viettel hiện còn 2 doanh nghiệp quân đội khác là Tân Cảng Sài Gòn (7,08%) và Tổng Công ty trực thăng Việt Nam (8,43%).﻿

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là nhà đầu tư đăng ký mua nhiều nhất trong cả 6 tổ chức, với 50 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền 754,5 tỷ đồng.

Trường Sơn, còn được biết đến với tên gọi Binh đoàn 12, là đơn vị xây dựng hạ tầng trực thuộc Bộ Quốc phòng, tham gia nhiều công trình giao thông trọng điểm trên cả nước. Năm 2025, tổng công ty ghi nhận doanh thu hơn 15.715 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước, lợi nhuận đạt 444 tỷ đồng.

Tập đoàn Viettel dự kiến mua 27 triệu cổ phiếu, tương đương 407,4 tỷ đồng. Đây là một trong những tập đoàn nhà nước có quy mô lớn nhất Việt Nam, với doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 220.400 tỷ đồng, tăng 13,8%, lợi nhuận trước thuế đạt 56.800 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tổng công ty Đông Bắc đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu, trị giá 301,8 tỷ đồng. Đơn vị này còn được biết đến với tên gọi Binh đoàn 19, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh than. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Đông Bắc ghi nhận doanh thu hợp nhất 19.078 tỷ đồng, tăng 26,78% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 659 tỷ đồng, tăng 20,73%.

Ngoài 3 đơn vị quân đội, danh sách còn có Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đăng ký mua 46 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 694 tỷ đồng và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với 32 triệu cổ phiếu, trị giá gần 483 tỷ đồng.

Một cái tên khác góp mặt là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), dự kiến mua 25 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng khoản đầu tư hơn 377 tỷ đồng.

HFIC là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính và phát triển hạ tầng. Năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3.336 tỷ đồng, tăng khoảng 56,4% so với năm trước.

Như vậy, toàn bộ 200 triệu cổ phiếu trong phương án chào bán đã được MB phân bổ dự kiến cho 6 tổ chức trong nước.

Theo nghị quyết, giá chào bán 15.090 đồng/cổ phiếu được xác định dựa trên giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng tại ngày 30/9/2026. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Nếu hoàn tất phương án, MB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng, lên gần 102.688 tỷ đồng.

Về kế hoạch sử dụng vốn, ngân hàng dự kiến dành gần 2.569 tỷ đồng để đầu tư tài sản, nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh, tập trung vào phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin. Khoảng 449,5 tỷ đồng còn lại được bổ sung vốn cho hoạt động cho vay khách hàng.

Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.