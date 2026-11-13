MB chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, dự kiến thu hơn 3.018 tỷ đồng

6 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán

Theo Nghị quyết số 96/NQ-MB-HĐQT ngày 10/11/2026, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) đã thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, MB dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán là 15.090 đồng/cổ phiếu, được xác định theo giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng ngày 30/9/2026.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 3.018 tỷ đồng. Nếu hoàn thành toàn bộ phương án, vốn điều lệ của MB sẽ tăng tối đa 2.000 tỷ đồng, từ khoảng 100.687,5 tỷ đồng lên 102.687,5 tỷ đồng.

Theo danh sách được MB công bố, 200 triệu cổ phiếu dự kiến được phân phối cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) dự kiến mua 46 triệu cổ phiếu; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mua 32 triệu cổ phiếu; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) mua 27 triệu cổ phiếu.

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh dự kiến mua 25 triệu cổ phiếu; Tổng công ty Đông Bắc mua 20 triệu cổ phiếu và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn mua 50 triệu cổ phiếu.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số lượng cổ phiếu thực tế được mua sẽ căn cứ theo hợp đồng mua bán giữa MB và các nhà đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không đăng ký hoặc không thanh toán tiền mua hết số cổ phiếu dự kiến, HĐQT MB có thể quyết định tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác, đáp ứng tiêu chí lựa chọn và điều kiện về nguyên tắc giá bán đã được phê duyệt.

Phần lớn nguồn vốn dành cho đầu tư công nghệ thông tin

Về kế hoạch sử dụng vốn, trong tổng số tiền dự kiến thu được 3.018 tỷ đồng, MB dành khoảng 2.568,5 tỷ đồng để đầu tư tài sản tăng năng lực hoạt động kinh doanh, bao gồm đầu tư phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin.

Khoảng 449,5 tỷ đồng còn lại được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động cho vay khách hàng.

Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến triển khai sử dụng nguồn vốn từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Trường hợp số tiền thu được không đủ đáp ứng toàn bộ kế hoạch, MB ưu tiên bổ sung vốn cho hoạt động cho vay khách hàng trước, sau đó mới đến đầu tư tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện từ quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MB.

Nghị quyết cũng giao Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung cụ thể, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phương án.

Theo phụ lục đính kèm nghị quyết, sau khi hoàn thành đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của Viettel tại MB dự kiến ở mức 14,679%, trong khi tỷ lệ sở hữu của SCIC dự kiến tăng lên 9,947%.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại MB được duy trì ở mức 23,2351% vốn điều lệ sau đợt chào bán.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, MB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hoạt động kinh doanh, với tổng tài sản hợp nhất đạt gần 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 1,288 triệu tỷ đồng, tăng 18,8%, tổng thu nhập hoạt động đạt gần 58.956 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.