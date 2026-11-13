ACB vượt mốc thương hiệu 1,4 tỷ USD, vào Top 3 ngân hàng tư nhân giá trị nhất Việt Nam

Kết quả này được xây dựng trên nền tảng hiệu quả hoạt động và tăng trưởng bền vững của ACB, đồng thời cho thấy những nỗ lực không ngừng trong việc củng cố niềm tin thị trường, gia tăng hiện diện trước các nhóm công chúng trọng yếu và xây dựng hình ảnh một thương hiệu ngân hàng hiện đại, minh bạch, đáng tin cậy.

ACB được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 với giá trị thương hiệu đạt 1,403 tỷ USD.



Giá trị thương hiệu ACB tăng hơn 5 lần trong vòng 5 năm

Giá trị thương hiệu của ACB ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, phản ánh vai trò ngày càng lớn của thương hiệu trong việc tạo dựng niềm tin thị trường, thu hút khách hàng và hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh. Từ mức khoảng 257 triệu USD được Forbes Việt Nam ghi nhận vào năm 2021, giá trị thương hiệu của ACB đã tăng lên 1,403 tỷ USD vào năm 2026, tương đương mức tăng hơn 5 lần chỉ trong vòng 5 năm.

Riêng trong hai năm gần đây, thương hiệu ACB đã có bước nhảy vọt đáng kể. So với mức 398 triệu USD được ghi nhận năm 2024, giá trị thương hiệu hiện nay đã tăng gần 4 lần, đưa ACB vượt mốc thương hiệu tỷ đô và trở thành Top 3 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam theo danh sách của Forbes Việt Nam.

Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh, mà còn cho thấy sức mạnh thương hiệu ngày càng được củng cố trong tâm trí khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan. Theo phương pháp định giá của Forbes Việt Nam, giá trị thương hiệu được xác định dựa trên khả năng thương hiệu đóng góp vào kết quả kinh doanh và năng lực tạo ra lợi nhuận trong tương lai, vì vậy mức tăng trưởng vượt bậc của ACB cho thấy thương hiệu đang ngày càng trở thành một tài sản chiến lược đối với ngân hàng.

Trước đó, ACB cũng tăng 18 bậc trên bảng xếp hạng ngân hàng toàn cầu - Brand Finance Global Banking 500 năm 2026, cho thấy sức mạnh thương hiệu ngày càng được khẳng định không chỉ tại Việt Nam mà còn trên bình diện quốc tế.

Nền tảng cho sự gia tăng giá trị thương hiệu

Sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị thương hiệu của ACB được xây dựng trên nền tảng tăng trưởng bền vững xuyên suốt nhiều năm, thể hiện qua quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, hiệu quả kinh doanh được duy trì ở mức cao và năng lực quản trị được thị trường ghi nhận.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc ACB trở thành một trong số ít ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, qua đó tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường. Tháng 9/2026, tín dụng ACB tăng 11,5%; đồng thời Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng lên mức BB với triển vọng Ổn định, phản ánh nền tảng tài chính vững chắc và triển vọng tăng trưởng tích cực.

Những kết quả nổi bật khẳng định uy tín và vị thế của ACB trên thị trường tài chính quốc tế.



Bên cạnh kết quả kinh doanh, sức mạnh thương hiệu ACB còn được bồi đắp từ chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trọng tâm. Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ACB liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng kinh doanh và doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của từng phân khúc.

Song hành cùng quá trình đó là những nỗ lực không ngừng trong chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán. Trong những năm gần đây, ACB liên tục được vinh danh bởi các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ở nhiều hạng mục như ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số, trải nghiệm khách hàng, quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Gần nhất, ngân hàng tiếp tục góp mặt trong Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư bình chọn. Những ghi nhận này góp phần củng cố niềm tin đối với thương hiệu ACB, đồng thời tạo nền tảng cho sự gia tăng giá trị thương hiệu trong dài hạn.

Tiếp tục gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và nền kinh tế

Việc được Forbes Việt Nam ghi nhận trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược tăng trưởng bền vững mà ACB đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, sự gia tăng giá trị thương hiệu còn đến từ quá trình xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán, tăng cường đối thoại với các nhóm công chúng trọng yếu và lan tỏa những câu chuyện về giá trị thực tiễn mà ACB mang lại cho khách hàng và nền kinh tế.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh mới với yêu cầu ngày càng cao về công nghệ, trải nghiệm khách hàng và tiêu chuẩn quản trị, ACB tiếp tục đầu tư vào các nền tảng số, dữ liệu và đổi mới sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Song song đó, ngân hàng kiên định với định hướng quản trị thận trọng, phát triển bền vững và nâng cao các chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển mới, ACB tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và đổi mới sản phẩm dịch vụ, đồng thời duy trì định hướng quản trị thận trọng và phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng tiếp tục gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và nền kinh tế, đồng thời củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

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