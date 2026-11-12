Một ngân hàng nhỏ bất ngờ vượt BIDV để lọt Top 5 nhà băng có tỷ trọng tiền gửi giá rẻ dẫn đầu cùng MB, Vietcombank, Techcombank, VietinBank

PGBank bất ngờ góp mặt trong Top 5
Tính đến ngày 30/9/2026, PGBank ghi nhận tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 21,4%, đứng thứ 5 trong nhóm 28 ngân hàng được khảo sát. Kết quả này đưa nhà băng vượt qua nhiều tên tuổi lớn như BIDV, ACB và Sacombank trên bảng xếp hạng tỷ trọng CASA.
CASA CÁC NGÂN HÀNG QUÝ III/2026 Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn và mức thay đổi so với 31/12/2025 CASA tăng CASA giảm NGÂN HÀNG TỶ LỆ CASA BIẾN ĐỘNG* 1. MBBank 32,8% -4,03 2. Vietcombank 31,8% -1,92 3. Techcombank 31,1% -3,38 4. VietinBank 22,7% -2,14 5. PGBank 21,4% +3,45 6. ACB 21,0% -1,27 7. MSB 20,4% -7,73 8. BIDV 19,9% -1,23 9. Sacombank 19,0% +4,03 10. TPBank 16,4% -3,52 11. Eximbank 12,9% -0,19 12. VPBank 12,3% -1,35 13. OCB 12,0% +2,10 14. VIB 11,4% -2,99 15. SeABank 10,8% -2,81 16. NCB 9,9% +1,30 17. PVcomBank 9,7% +0,87 18. BVBank 8,7% +0,37 19. ABBank 8,5% -0,39 20. Saigonbank 8,1% -1,65 21. HDBank 7,6% -4,50 22. SHB 6,7% -1,26 23. VietABank 6,6% +0,53 24. LPBank 6,6% -1,85 25. KienlongBank 6,0% -2,14 26. VietBank 5,2% +0,82 27. Nam A Bank 4,9% -1,03 28. Bac A Bank 3,5% -0,02 8/28 Ngân hàng tăng CASA 15,1% CASA bình quân +3,45 PGBank (điểm %) *Biến động tính theo điểm phần trăm. Nguồn: Tổng hợp số liệu 28 ngân hàng.
Cụ thể, theo số liệu
tiền gửi không kỳ hạn (không bao gồm tiền gửi ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng) tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III/2026 của 28 ngân hàng, MB tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ CASA với 32,8%. Các vị trí tiếp theo thuộc về Vietcombank (31,8%), Techcombank (31,1%) và VietinBank (22,7%).
Đứng ngay sau nhóm ngân hàng này là PGBank với tỷ lệ CASA đạt 21,4%, cao hơn ACB (21%), MSB (20,4%),
BIDV (19,9%) và Sacombank (19%). Đây là kết quả đáng chú ý khi quy mô tiền gửi khách hàng của PGBank khiêm tốn hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng trong nhóm dẫn đầu.
Không chỉ có thứ hạng tương đối cao, PGBank còn là một trong số ít ngân hàng cải thiện tỷ lệ CASA trong 9 tháng đầu năm. So với thời điểm 31/12/2025, tỷ lệ này tăng 3,45 điểm phần trăm, đứng thứ hai trong nhóm khảo sát, chỉ sau Sacombank với mức tăng 4,03 điểm phần trăm.
Trong khi đó, bức tranh CASA toàn ngành có sự phân hóa rõ rệt. Tính đến cuối quý III/2026, chỉ có 8/28 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng so với cuối năm 2025. Ngoài PGBank và Sacombank, danh sách này còn có OCB (tăng 2,1 điểm phần trăm), NCB (1,3 điểm phần trăm), Vietbank (0,87 điểm phần trăm), BVBank (0,37 điểm phần trăm), VietABank (0,53 điểm phần trăm) và VietCapitalBank (0,87 điểm phần trăm).
Ở chiều ngược lại, 20 ngân hàng còn lại ghi nhận tỷ lệ CASA giảm. MSB có mức giảm mạnh nhất, mất 7,73 điểm phần trăm. HDBank giảm 4,5 điểm phần trăm, MB giảm 4,03 điểm phần trăm và TPBank giảm 3,52 điểm phần trăm.
Đáng chú ý, một số ngân hàng vốn có lợi thế về nguồn tiền gửi không kỳ hạn cũng ghi nhận tỷ lệ CASA thấp hơn so với đầu năm. Diễn biến này cho thấy tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn đang thu hẹp tại phần lớn ngân hàng, và có thể làm gia tăng áp lực chi phí vốn, nhất là với các ngân hàng phụ thuộc nhiều vào CASA.
Tính chung 28 ngân hàng trong danh sách khảo sát, tỷ lệ CASA bình quân đạt khoảng 15,1%, giảm so với mức bình quân cuối năm 2025.
Vietcombank dẫn đầu về quy mô tiền gửi không kỳ hạn TOP 10 NGÂN HÀNG CÓ QUY MÔ TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN LỚN NHẤT Quý III/2026 – Đơn vị: nghìn tỷ đồng NGÂN HÀNG TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN 1. Vietcombank 566,1 2. BIDV 469,7 3. VietinBank 440,8 4. MBBank 326,4 5. Techcombank 205,3 6. Sacombank 147,0 7. ACB 125,0 8. VPBank 97,2 9. HDBank 53,7 10. TPBank 49,3 Nguồn: Tổng hợp số liệu các ngân hàng. Đơn vị: nghìn tỷ đồng. AAAWgmp1bWIAAAAeanVtZGMycGEAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYQAAABZcanVtYgAAAEdqdW1kYzJtYQARABCAAACqADibcQN1cm46YzJwYToxMjk0YzEwZC1jNTE0LTQ2MmUtYjU0YS1lZTBlYWEzNGM5NDMAAAADl2p1bWIAAAApanVtZGMyYXMAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5hc3NlcnRpb25zAAAAALxqdW1iAAAARGp1bWRjYm9yABEAEIAAAKoAOJtxE2MycGEuaW5ncmVkaWVudC52MwAAAAAYYzJzaExt1hxQWXvhgQTUqXy+tyIAAABwY2JvcqNpZGM6Zm9ybWF0bWltYWdlL3N2Zyt4bWxqaW5zdGFuY2VJRHgseG1wOmlpZDplNDIxZjVmYi04NGRhLTQ5ZDMtYjhmZS1mZmFmZTRhNGJjNDZscmVsYXRpb25zaGlwaHBhcmVudE9mAAAB4mp1bWIAAABBanVtZGNib3IAEQAQgAAAqgA4m3ETYzJwYS5hY3Rpb25zLnYyAAAAABhjMnNoPymGBaQnYWdqXVgMQIXjGwAAAZljYm9yomdhY3Rpb25zgqJmYWN0aW9ua2MycGEub3BlbmVkanBhcmFtZXRlcnOha2luZ3JlZGllbnRzgaJjdXJseC1zZWxmI2p1bWJmPWMycGEuYXNzZXJ0aW9ucy9jMnBhLmluZ3JlZGllbnQudjNkaGFzaFggOsWmIzyoi97SEVgnAMK3azBKpSwh1okQ4XPnhHw8CVCkZmFjdGlvbngdY29tLmFudGhyb3BpYy5jbGF1ZGUucHJvdmlkZWRqcGFyYW1ldGVyc6F4H2NvbS5hbnRocm9waWMub3JpZ2luLWNvbmZpZGVuY2VndW5rbm93bmtkZXNjcmlwdGlvbnhmQ2xhdWRlIHByb3ZpZGVkIHRoaXMgZmlsZSBhdCB0aGUgcmVxdWVzdCBvZiBhIHVzZXIgYW5kIG1heSBoYXZlIGNyZWF0ZWQgb3IgbW9kaWZpZWQgdGhlIGZpbGUgY29udGVudHMubXNvZnR3YXJlQWdlbnShZG5hbWVmQ2xhdWRlcmFsbEFjdGlvbnNJbmNsdWRlZPUAAADIanVtYgAAAEBqdW1kY2JvcgARABCAAACqADibcRNjMnBhLmhhc2guZGF0YQAAAAAYYzJzaCGoApZolBrA360uVl/8pyMAAACAY2JvcqVjYWxnZnNoYTI1NmNwYWRMAAAAAAAAAAAAAAAAZGhhc2hYINn4JIrK+wQXwqUv8jO7acV8p6HzTBCBFY/MNJ2/xclJZG5hbWVuanVtYmYgbWFuaWZlc3RqZXhjbHVzaW9uc4GiZXN0YXJ0GQvMZmxlbmd0aBkeBAAAAj5qdW1iAAAAJ2p1bWRjMmNsABEAEIAAAKoAOJtxA2MycGEuY2xhaW0udjIAAAACD2Nib3KlY2FsZ2ZzaGEyNTZpc2lnbmF0dXJleE1zZWxmI2p1bWJmPS9jMnBhL3VybjpjMnBhOjEyOTRjMTBkLWM1MTQtNDYyZS1iNTRhLWVlMGVhYTM0Yzk0My9jMnBhLnNpZ25hdHVyZWppbnN0YW5jZUlEeCx4bXA6aWlkOjFlMmYyMGNhLTM1NTAtNGRjYS1iNzNkLTZmOWM4MmRiZmFlMXJjcmVhdGVkX2Fzc2VydGlvbnODomN1cmx4LXNlbGYjanVtYmY9YzJwYS5hc3NlcnRpb25zL2MycGEuaW5ncmVkaWVudC52M2RoYXNoWCA6xaYjPKiL3tIRWCcAwrdrMEqlLCHWiRDhc+eEfDwJUKJjdXJseCpzZWxmI2p1bWJmPWMycGEuYXNzZXJ0aW9ucy9jMnBhLmFjdGlvbnMudjJkaGFzaFggluZaCWgDYevVfRzK2U6oX7wn6Nz5LRDT2ePFZvpynOaiY3VybHgpc2VsZiNqdW1iZj1jMnBhLmFzc2VydGlvbnMvYzJwYS5oYXNoLmRhdGFkaGFzaFggfaTBxiX5xyvAoEsA9mn44r9tPTEG0g+l8Pb/0jn59kZ0Y2xhaW1fZ2VuZXJhdG9yX2luZm+jZG5hbWVvQW50aHJvcGljIEZpbGVzZ3ZlcnNpb25lMS4wLjBrc3BlY1ZlcnNpb25lMi40LjAAABA4anVtYgAAAChqdW1kYzJjcwARABCAAACqADibcQNjMnBhLnNpZ25hdHVyZQAAABAIY2JvctKEWQISogEmGCFZAgowggIGMIIBjaADAgECAhRA5aAK7sI50L64g/oGQgU9Z1UTADAKBggqhkjOPQQDAzBJMRcwFQYDVQQKEw5BbnRocm9waWMsIFBCQzEuMCwGA1UEAxMlQW50aHJvcGljIENvbnRlbnQgQ3JlZGVudGlhbHMgUm9vdCBDQTAeFw0yNjA4MDcxODQzNTZaFw0yODA4MDYxOTQzNTZaMEQxFzAVBgNVBAoTDkFudGhyb3BpYywgUEJDMSkwJwYDVQQDEyBBbnRocm9waWMgQ2xhdWRlIENvbnRlbnQgU2lnbmluZzBZMBMGByqGSM49AgEGCCqGSM49AwEHA0IABJh6CmvLUBgFFNU0vUKlOVtE6djd17L5SuwX0LemFisBM3dkd/3cyjxFA3Qo5S46fX0/ihY0VZ7mfb9KF703t5OjWDBWMA4GA1UdDwEB/wQEAwIHgDAVBgNVHSUEDjAMBgorBgEEAYPoXgIBMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzlHiBIFOZFsj+OPEz5o+nMHXXMIwCgYIKoZIzj0EAwMDZwAwZAIwMXMdFJ4BetLLVY7ORuE9noqbbAZOZn/aArXyTwFAZfKrPzxF2vPoJNf1+UCdg1XGAjBwX1zd9WGqYkqmL5SFqw1QySjr1zJfpJM9+1rdDwSPLMOPOjKuiXjoU/pUUeG9RwmhY3BhZFkNngAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPZYQIhOHlDurV7xBna5prcD7Sar8oicmznJ7L7v+N+7pn1RRyjCK3kbbYh0PC1GCd5wJHTZ/cxH6EgokFfBlh8ipRc=
Vietcombank đang là ngân hàng có lượng tiền gửi không kỳ hạn lớn nhất trong nhóm 29 ngân hàng khảo sát, đạt 566.126 tỷ đồng vào cuối quý III/2026. Đứng ngay sau là BIDV với 469.744 tỷ đồng và VietinBank với 440.773 tỷ đồng. MB xếp thứ tư với 326.389 tỷ đồng, tiếp đến là Techcombank với 205.336 tỷ đồng.
Nhóm ngân hàng có quy mô tiền gửi không kỳ hạn từ 100.000 tỷ đồng trở lên còn có VPBank (97.212 tỷ đồng), Sacombank (147.006 tỷ đồng) và ACB (124.991 tỷ đồng).