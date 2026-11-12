Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng hơn 10%, vốn điều lệ đạt 1,37 triệu tỷ đồng

Theo NHNN, số liệu thống kê được tổng hợp trên cơ sở báo cáo cân đối tài khoản kế toán và báo cáo thống kê tháng 9/2026 của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, không bao gồm tổ chức tài chính vi mô. Chỉ tiêu tổng tài sản có được xác định theo quy định tại Thông tư số 49/2014/TT-NHNN.

Trong cơ cấu hệ thống, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về quy mô tài sản với 14.675.681 tỷ đồng, tăng 13,39%. Tiếp đến là nhóm ngân hàng thương mại nhà nước với tổng tài sản đạt 11.989.338 tỷ đồng, tăng 6,71%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản 2.430.545 tỷ đồng, tăng 2,44%.

Theo cách phân loại của NHNN, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước trong thống kê này bao gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ghi nhận tốc độ tăng trưởng tổng tài sản 38,09%, đạt 554.198 tỷ đồng. Nhóm này bao gồm Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại, Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, Ngân hàng TNHH MTV Ngoại Thương Công nghệ số và Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki.

Bên cạnh đó, nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính đạt tổng tài sản 488.152 tỷ đồng, tăng 15,76%; Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 481.027 tỷ đồng, tăng 13,32%. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ghi nhận tổng tài sản 203.391 tỷ đồng, tăng 0,2%; Ngân hàng Hợp tác xã đạt 69.969 tỷ đồng, tăng 2,32%.

Cùng với sự mở rộng quy mô tài sản, vốn điều lệ của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng. Đến cuối tháng 9/2026, tổng vốn điều lệ đạt 1.372.904 tỷ đồng, tăng 7,47%.

Xét theo từng nhóm, ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô vốn điều lệ lớn nhất, đạt 786.604 tỷ đồng, tăng 8,85%. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đạt 300.172 tỷ đồng, tăng 6,04%; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 191.470 tỷ đồng, tăng 5,21%.

Trong khi đó, nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận vốn điều lệ 50.982 tỷ đồng, tăng 2%; Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 31.471 tỷ đồng, tăng 11,45%. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân có vốn điều lệ 9.204 tỷ đồng, tăng 8,24%, còn Ngân hàng Hợp tác xã ghi nhận 3.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các chỉ tiêu về quy mô tài sản và vốn điều lệ, số liệu của NHNN cũng phản ánh cơ cấu sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng. Theo đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của toàn hệ thống đến cuối tháng 9/2026 ở mức 28,25%.

Xét theo từng nhóm, tỷ lệ này tại các ngân hàng thương mại cổ phần là 35,83%, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước là 23,69%. Nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận 29,38%; Ngân hàng Hợp tác xã ở mức 6,23%, trong khi nhóm ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ghi nhận 72,44%. Riêng nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài không phát sinh tỷ lệ này do không sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn.

Đối với tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi, toàn hệ thống ghi nhận mức 76,07% vào cuối tháng 9/2026. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có tỷ lệ 82,02%, Ngân hàng Hợp tác xã đạt 78,36% và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 77,01%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 44,22%, trong khi nhóm ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở mức 43,97%.

Theo NHNN, số liệu về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn và tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi không bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi được xác định theo quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN.