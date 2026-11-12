Chủ tịch VPBank đề xuất xây dựng Hành lang tài chính Việt Nam - Nhật Bản cho doanh nghiệp tư nhân và SME

‏Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 11/11, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ hơn 20 tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản. Chương trình có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam; cùng tham luận của lãnh đạo các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản; đại diện doanh nghiệp Việt Nam.‏

‏Tại sự kiện, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (‏‏VPBank; HoSE: VPB‏‏) đã trình bày tham luận với chủ đề "‏‏Hành lang tài chính Việt Nam–Nhật Bản: Kết nối nguồn vốn, quản trị và thị trường cho doanh nghiệp tư nhân‏‏".‏

‏Theo Chủ tịch HĐQT VPBank, một nền kinh tế mạnh cần sự đóng góp của nhiều thành phần và nhiều loại hình doanh nghiệp. Các tập đoàn lớn giữ vai trò dẫn dắt, nhưng để phát triển an toàn, bền vững và dài hạn, nền kinh tế cần một khu vực tư nhân rộng lớn, năng động và có sức chống chịu cao.‏

‏"‏‏Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Để hiện thực hóa định hướng đó, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần tiếp cận đồng thời ba yếu tố: nguồn vốn dài hạn, năng lực quản trị và thị trường quốc tế‏‏", ông Ngô Chí Dũng khẳng định.‏

‏Trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược giữa VPBank và SMBC, Chủ tịch HĐQT VPBank đề xuất hai bên nghiên cứu xây dựng "‏‏Hành lang tài chính Việt Nam–Nhật Bản cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ‏‏".‏

‏Hành lang tài chính Việt Nam – Nhật Bản được đề xuất triển khai theo ba trọng tâm chính. Thứ nhất, phát triển các giải pháp tài chính chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp Nhật Bản. Thứ hai, tăng cường kết nối nguồn vốn dài hạn, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược. Thứ ba, mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện hợp tác về thị trường, công nghệ và đầu tư.‏

‏Để hiện thực hóa sáng kiến này, VPBank dự kiến phát huy lợi thế về mạng lưới khách hàng, năng lực tài trợ và sự am hiểu thị trường trong nước, kết hợp với thế mạnh của SMBC về kinh nghiệm quản trị, khả năng huy động nguồn vốn quốc tế và mạng lưới doanh nghiệp Nhật Bản trên toàn cầu. Sự bổ trợ giữa hai định chế tài chính được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác thực chất, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn lực và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị quốc tế.‏

‏"‏‏Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cung cấp vốn, mà còn giúp doanh nghiệp Việt Nam lớn lên, quản trị tốt hơn và vươn ra thị trường quốc tế‏‏", Chủ tịch HĐQT VPBank nhấn mạnh.‏

‏Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch VPBank khẳng định lại mong muốn tiếp tục là cầu nối tài chính tin cậy giữa hai nền kinh tế, góp phần xây dựng khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam tự chủ, bền vững và có sức cạnh tranh toàn cầu, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.‏