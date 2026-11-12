Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn 9999 sáng 12/11 đồng loạt giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất sáng 12/11, giá vàng miếng tại SJC giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng xuống còn 136,0 – 139,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này cũng điều chỉnh tương tự, xuống còn 134,8 – 138,8 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng xuống 136,0 – 139,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn niêm yết 133,7 – 137,9 triệu đồng/lượng.

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Trước khi mở cửa ngày 12/11, giá bán vàng miếng trên thị trường phổ biến ở mức 140 triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải phổ biến 137 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu mua vào vàng miếng với giá 135,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn 9999, giá bán ra hiện phổ biến từ 138,5 – 139,8 triệu đồng/lượng. Giá mua vào khoảng 134,7 – 135,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – giá bán tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đều là 4 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 133,5 – 138,5 triệu đồng/lượng, tức chênh lệch 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối ngày 11/11 (theo giờ Việt Nam) lùi về quanh mốc 4.000 USD/ounce. Nhìn chung kim loại quý tiếp tục giao dịch trong trạng thái giằng co quanh mốc 4.000 USD/ounce khi thị trường tập trung vào dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Điều này đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Trong khi đó, những lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn vận tải biển tại eo biển Hormuz cũng góp phần hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Theo số liệu công bố hôm thứ Ba, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 0,3%. Lạm phát lõi tăng 0,3%, vượt mức dự báo 0,2%.

Trong đó, chi phí nhà ở tăng 0,3%, giá thực phẩm tăng 0,5% và giá năng lượng tăng 0,7%, cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) không công bố tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước của tháng 10 do thiếu dữ liệu đối chiếu sau đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ vào tháng 10/2025.

Số liệu lạm phát cao hơn dự báo được công bố sau báo cáo việc làm tích cực hôm thứ Sáu tuần trước. Theo đó, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, vượt kỳ vọng của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4%.

Hai báo cáo này đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát. Hiện thị trường đang tập trung vào khả năng Fed tăng lãi suất mạnh hơn tại cuộc họp ngày 8–9/12 tới.

Sau khi báo cáo lạm phát được công bố hôm thứ Ba, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất phản ánh xác suất khoảng 88% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và 12% khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm. Điều này đồng nghĩa thị trường gần như đã phản ánh đầy đủ kịch bản Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết tình trạng lạm phát lõi dai dẳng có thể là cơ sở để Fed cân nhắc một đợt điều chỉnh lãi suất mạnh hơn. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm vượt 5% trong phiên thứ Ba trước khi hạ về khoảng 4,98%. Chỉ số USD Index duy trì ở mức cao, quanh 102,30 điểm. Lợi suất trái phiếu tăng cùng kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đang là những yếu tố hạn chế đà phục hồi của giá vàng.



