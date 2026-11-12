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Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 12/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng hôm nay 12/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ một lượng rất nhỏ tạp chất. Loại vàng còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, nổi bật với màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước và biến dạng nếu chịu va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 hiếm khi được sử dụng làm trang sức đính đá, thay vào đó là chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 12/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h sáng 12/11/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 12,55 - 14,45 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 12/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 7h ngày 12/11/2026

Sản phẩm

Hàm lượng (%)

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Kim Gia Bảo Gift 24K

99.99

14.050.000

14.450.000

đồng/chỉ

Kim Gia Bảo 24K

99.99

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Trang sức - Nhẫn tròn BTMH

99.99

13.450.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

99.99

13.350.000

13.850.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K 999

99.9

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu (999.9)

99.99

12.550.000

-

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu (999)

99.9

12.500.000

-

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

99.99

13.700.000

14.000.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 12/11/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Bảo Tín Mạnh Hải



Kim Gia Bảo 24K

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Trang sức - Nhẫn tròn BTMH

13.450.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.350.000

13.850.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.700.000

14.000.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.350.000

13.850.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.700.000

14.000.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.580.000

13.980.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.700.000

14.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.700.000

14.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.470.000

13.890.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

12.764.000

13.244.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.670.000

14.000.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.670.000

13.970.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.670.000

13.970.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Theo Hoàng Lan/ VTC News

VTC News

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