Một cổ phiếu "quốc dân" bất ngờ về vùng định giá thấp hiếm thấy trong 17 năm

Trong báo cáo chiến lược tháng 11/2026, Chứng khoán VNDIRECT nhận định nhiều nhóm ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang giao dịch dưới mức định giá trung bình lịch sử. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp đầu ngành đã trở về vùng định giá thấp hiếm thấy trong nhiều năm, dù triển vọng kinh doanh vẫn được đánh giá tích cực.

Một trong những trường hợp được VNDIRECT nhắc đến là Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG). Theo nhóm phân tích, cổ phiếu HPG hiện giao dịch với hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) khoảng 1,16 lần, thuộc nhóm định giá thấp nhất kể từ năm 2009.

Mức định giá này xuất hiện trong bối cảnh triển vọng lợi nhuận và hiệu quả sinh lời của Hòa Phát được kỳ vọng tiếp tục cải thiện. Cụ thể, VNDIRECT dự báo doanh thu năm 2026 của tập đoàn tăng 48,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 55,5%. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến đạt 19,1% trong năm nay và duy trì quanh mức 18–19% đến năm 2028.

Cùng với đó, hệ số P/E dự phóng của Hòa Phát lần lượt ở mức 6,3 lần năm 2026, 5,5 lần năm 2027 và giảm còn 4,4 lần vào năm 2028. Theo VNDIRECT, lợi nhuận sau thuế cốt lõi của doanh nghiệp có thể đạt tốc độ tăng trưởng kép 35,9%/năm trong giai đoạn 2026–2028.

Động lực tăng trưởng được kỳ vọng đến từ nhu cầu thép trong nước, đặc biệt là làn sóng đầu tư hạ tầng và quá trình đô thị hóa. VNDIRECT chỉ ra rằng tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam mới đạt 38,8% vào năm 2025, trong khi kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2026–2030 lên tới 8,51 triệu tỷ đồng. Những yếu tố này được dự báo thúc đẩy nhu cầu thép thượng nguồn tăng khoảng 6,5% mỗi năm đến năm 2030, tạo dư địa hấp thụ công suất mới của Hòa Phát cũng như các doanh nghiệp trong ngành.

Không chỉ hưởng lợi từ triển vọng tiêu thụ, biên lợi nhuận của Hòa Phát cũng được kỳ vọng cải thiện khi áp lực chi phí nguyên liệu hạ nhiệt. VNDIRECT dự báo biên lợi nhuận gộp của tập đoàn duy trì quanh mức 17,4–17,9% trong giai đoạn 2026–2027, trước khi tăng lên 18,6% vào năm 2028, nhờ giá than cốc có thể giảm từ giữa năm 2027.

Từ những yếu tố trên, VNDIRECT cho rằng mặt bằng định giá hiện tại của Hòa Phát chưa phản ánh đầy đủ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận và hiệu quả sinh lời trong những năm tới.

Trên thị trường chứng khoán, HPG từng được ví là "cổ phiếu quốc dân" nhờ sức hút lớn đối với giới đầu tư. Tuy nhiên, sau những giai đoạn tăng trưởng mạnh, thị giá cổ phiếu này cũng trải qua không ít thăng trầm theo chu kỳ ngành thép. Hiện HPG giao dịch quanh mức 21.350 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh gần đây.



