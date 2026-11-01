“Ông lớn” sắp mua KFC, Pizza Hut tại Việt Nam từng thâu tóm Tribeco, đứng sau 7-Eleven và Starbucks

Tập đoàn thực phẩm Uni-President Enterprises đang tiến hành các cuộc đàm phán nâng cao để mua lại Jardine Restaurant Group (JRG), doanh nghiệp thuộc Jardine Matheson đang vận hành khoảng 1.000 cửa hàng KFC và Pizza Hut tại Hong Kong, Macau, Myanmar, Đài Loan và Việt Nam.

Theo Reuters, thương vụ có thể định giá JRG khoảng 400 triệu USD và các bên có khả năng đạt thỏa thuận trước cuối năm 2026, dù điều khoản cuối cùng vẫn chưa được chốt. JRG hiện có khoảng 25.000 nhân viên và tạo ra EBITDA ước tính 35-40 triệu USD mỗi năm.

Tại Việt Nam, JRG đã tham gia Pizza Hut từ năm 2005 khi mua 25% hoạt động kinh doanh của chuỗi này, trước khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% vào năm 2011. Với KFC Việt Nam, JRG từng mua 25% hoạt động kinh doanh từ năm 2011.

Nếu thương vụ hoàn tất, Uni-President sẽ tiếp quản một phần đáng kể hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh mà Jardine đang sở hữu và vận hành tại khu vực.

"Ông lớn" thực phẩm đứng sau 7-Eleven và Starbucks

Uni-President Enterprises là một trong những tập đoàn thực phẩm và bán lẻ lớn của Đài Loan, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất thực phẩm, đồ uống, phân phối, logistics, bao bì đến bán lẻ.

Trong hệ sinh thái Uni-President, President Chain Store Corporation (PCSC) là đơn vị vận hành chuỗi 7-Eleven tại Đài Loan. PCSC đồng thời sở hữu Uni-Wonder, doanh nghiệp vận hành Starbucks tại thị trường Đài Loan.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, lợi nhuận ròng của Uni-President giảm 5,1% so với năm trước, xuống còn 19,63 tỷ Đài tệ (597,4 triệu USD). Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí hạt cà phê tăng cao và quá trình tái cơ cấu mảng kinh doanh thương mại điện tử.

Cổ phiếu Uni-President tương đối ổn định trong năm 2026, đưa vốn hóa thị trường của tập đoàn lên khoảng 13,1 tỷ USD.

Tại Việt Nam, Uni-President hiện diện từ khá sớm. Công ty TNHH Uni-President Việt Nam đăng ký hoạt động từ năm 1999, với các mảng sản xuất mì ăn liền, bột mì, thức ăn chăn nuôi và thủy sản, cùng nhiều sản phẩm thực phẩm khác. Một trong những thương hiệu quen thuộc nhất gắn với tập đoàn này tại Việt Nam là Unif.

Tuy nhiên, dấu ấn đáng chú ý nhất của Uni-President tại thị trường Việt Nam trong quá khứ lại gắn với cái tên Tribeco.

Từ cổ đông 15% đến nắm quyền kiểm soát Tribeco

Năm 2007, Uni-President chính thức đầu tư vào CTCP Nước giải khát Sài Gòn - Tribeco, khi mua lượng cổ phần tương đương 15% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn.

Thời điểm đó, Tribeco là một trong những thương hiệu nước giải khát nội địa nổi tiếng, còn Kinh Đô cũng đang là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Những năm sau đó, tình hình tài chính của Tribeco sa sút mạnh. Doanh nghiệp bắt đầu tái cơ cấu và bán bớt các khoản đầu tư, trong đó có phần vốn tại Tribeco Bình Dương. Uni-President là bên mua lại số cổ phần này.

Đến cuối năm 2011, tỷ lệ sở hữu của Uni-President tại Tribeco đã tăng từ 15% lên khoảng 43,6%, đồng thời tập đoàn Đài Loan nắm 100% vốn Tribeco Bình Dương.

Theo thông tin Tribeco công bố, giai đoạn 2010-2012, CTCP Nước giải khát Sài Gòn chuyển nhượng vốn góp cho Uni-President và sau đó tuyên bố giải thể. Năm 2012, CTCP Tri Be Co Bình Dương đổi tên thành Công ty TNHH Tribeco Bình Dương, hoạt động với 100% vốn đầu tư nước ngoài từ Uni-President.

Trước đó, Tribeco từng niêm yết trên HoSE với mã TRI nhưng bị hủy niêm yết trong bối cảnh thua lỗ kéo dài. Khi Tribeco tính tới phương án giải thể năm 2012, Uni-President đã trở thành cổ đông có ảnh hưởng lớn, trong khi Kinh Đô thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp.

Sau quá trình này, thương hiệu Tribeco tiếp tục tồn tại dưới hệ thống do Uni-President kiểm soát.

Hơn 14 năm sau câu chuyện Tribeco, Uni-President một lần nữa xuất hiện trong một thương vụ M&A đáng chú ý tại thị trường tiêu dùng Việt Nam. Lần này, mục tiêu là Jardine Restaurant Group - đơn vị đang nắm hoạt động của Pizza Hut và một phần KFC tại Việt Nam cùng nhiều thị trường châu Á.

Theo Reuters, trước Uni-President, Carlyle Group và Yum China cũng từng thể hiện sự quan tâm tới thương vụ này. Tuy nhiên, Uni-President hiện được cho là đã bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao với Jardine Matheson.

Nếu được hoàn tất, thương vụ không chỉ mở rộng mạnh mảng nhà hàng của Uni-President mà còn bổ sung những thương hiệu thức ăn nhanh toàn cầu vào hệ sinh thái vốn đã trải dài từ thực phẩm, đồ uống đến cửa hàng tiện lợi và chuỗi cà phê.