Lãi tăng bằng lần, hàng chục cổ phiếu vẫn "ngụp lặn" cách xa đỉnh giá một năm

Bức tranh kết quả kinh doanh quý 3/2026 ghi nhận sự khởi sắc tại nhiều doanh nghiệp niêm yết. Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường chứng khoán lại cho thấy một thực tế trái ngược: Không ít cổ phiếu vẫn cách khá xa vùng giá cao nhất trong một năm, bất chấp lợi nhuận vừa công bố tăng mạnh.

Theo dữ liệu thống kê, có 19 cổ phiếu đồng thời đáp ứng ba tiêu chí: Lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng ít nhất 50% so với cùng kỳ, thị giá lại thấp hơn đỉnh một năm tối thiểu 30% và giá trị giao dịch bình quân 20 phiên đạt từ 2 tỷ đồng/phiên. Danh sách trải rộng từ dầu khí, ngân hàng, khoáng sản đến bất động sản, xây dựng và công nghiệp.

Đáng chú ý, tổng lợi nhuận sau thuế quý 3 của 19 doanh nghiệp này đạt khoảng 27.325 tỷ đồng, gấp gần 2,7 lần mức 10.180 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, thị giá các cổ phiếu vẫn thấp hơn đỉnh một năm từ khoảng 30% đến hơn 50%, cho thấy kết quả kinh doanh và diễn biến giá đang có sự phân hóa đáng kể.

Nhóm dầu khí: Lợi nhuận tăng bằng lần, cổ phiếu vẫn cách xa đỉnh

Một trong những trường hợp nổi bật nhất là CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã BSR). Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 8.969 tỷ đồng, gấp gần 9,9 lần cùng kỳ năm 2025. Doanh thu thuần cũng tăng gần 69%, lên 59.581 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BSR vẫn thấp hơn đỉnh 52 tuần khoảng 35%. Kết phiên 10/11, BSR giao dịch ở mức 25.450 đồng/cổ phiếu, trong khi vốn hóa doanh nghiệp ở mức trên 128.000 tỷ đồng.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã GAS). Trong quý 3, doanh nghiệp đạt doanh thu gần 39.708 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 4.569 tỷ đồng, tăng khoảng 75%.

Dù vậy, thị giá GAS vẫn thấp hơn đỉnh một năm khoảng 42%. Với vốn hóa gần 177.400 tỷ đồng, đây là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất xuất hiện trong danh sách thống kê.

Hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác là Petrolimex (PLX) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (OIL) cũng ghi nhận sự chênh lệch đáng chú ý giữa tăng trưởng lợi nhuận và diễn biến cổ phiếu.

Cụ thể, Petrolimex báo lãi sau thuế quý 3 khoảng 1.363 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ. Trong khi đó, OIL đạt lợi nhuận gần 774 tỷ đồng, gấp hơn 5,5 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cả hai cổ phiếu PLX và OIL đều đang giao dịch thấp hơn đỉnh 52 tuần khoảng 51%.

Ngân hàng, cao su và khoáng sản cũng góp mặt

Không riêng dầu khí, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) cũng xuất hiện trong danh sách với mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể. Quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần khoảng 9.506 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.679 tỷ đồng, tăng 68%.

Khoảng cách giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của GVR cũng là điểm cần lưu ý. Bên cạnh hoạt động kinh doanh cao su, kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp được hỗ trợ bởi các khoản thu nhập liên quan đến bồi thường và chuyển đổi đất cao su. Trên sàn chứng khoán, thị giá GVR hiện vẫn thấp hơn đỉnh một năm khoảng 36%.

Ở nhóm ngân hàng, SHB là đại diện đáng chú ý khi lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 4.119 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, cổ phiếu SHB vẫn giao dịch thấp hơn đỉnh 52 tuần gần 37%, với vốn hóa thị trường khoảng 58.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tổng Công ty Khoáng sản TKV (mã KSV) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 2.566 tỷ đồng, tăng 332% so với cùng kỳ. Cổ phiếu KSV cũng thấp hơn vùng đỉnh một năm khoảng 32%, dù kết quả kinh doanh vừa qua tăng trưởng mạnh.

Có doanh nghiệp lãi tăng gần 18 lần, nhưng cổ phiếu vẫn giảm sâu so với đỉnh

Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, sự chênh lệch giữa tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận và thị giá còn rõ nét hơn. CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt khoảng 198 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lãi gần 11 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận tăng gần 18 lần tính theo phần trăm tăng trưởng, nhưng cổ phiếu HHS vẫn thấp hơn đỉnh 52 tuần khoảng 35%.

Tương tự, CTCP FECON (mã FCN) báo lãi quý 3 gần 102 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ. Dù vậy, thị giá FCN vẫn cách đỉnh một năm khoảng 32%.

Một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận bằng lần như TV2 (354%), GEL (266%), VVS (155%), YEG (126%) và PLC (123%). Trong số này, nhiều cổ phiếu đang thấp hơn đỉnh một năm từ 34% đến gần 50%.

Đặc biệt, cổ phiếu SCR của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đang thấp hơn đỉnh 1 năm tới 55%, mức chênh lệch lớn nhất trong nhóm thống kê. Lợi nhuận sau thuế quý 3 của doanh nghiệp tăng 114%, song giá trị tuyệt đối chỉ đạt gần 4 tỷ đồng, so với mức gần 2 tỷ đồng cùng kỳ.

Nhìn rộng hơn, lợi nhuận tăng trưởng là một yếu tố quan trọng, nhưng chưa đủ để bảo đảm cổ phiếu sẽ diễn biến cùng chiều. Thị giá còn chịu tác động từ kỳ vọng kết quả kinh doanh trong tương lai, mặt bằng định giá, chất lượng lợi nhuận, dòng tiền và xu hướng chung của thị trường. Đồng thời, mức chênh lệch so với đỉnh giá một năm không đồng nghĩa tất cả nhà đầu tư đang chịu khoản lỗ tương ứng.