NHNN bắt đầu mua ngoại tệ, VNDIRECT chỉ ra tín hiệu đáng chú ý với VN-Index

Trong báo cáo mới nhất về động thái mua dự trữ ngoại hối, VNDIRECT Research cho biết VND đã tăng giá khoảng 2,9% từ đầu năm 2026, tạo thêm dư địa để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) can thiệp theo chiều mua ngoại tệ.

Sau khi triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày, với quy mô trúng thầu khoảng 1,8 tỷ USD, NHNN tiếp tục bắt đầu mua ngoại tệ giao ngay từ ngày 11/11, tại mức giá 25.500 đồng/USD.

Theo VNDIRECT, động thái này có thể phục vụ đồng thời nhiều mục tiêu: hạn chế đà tăng quá nhanh của VND, bổ sung dự trữ ngoại hối và bơm thêm thanh khoản VND vào hệ thống ngân hàng.

VN-Index thường tăng sau các đợt NHNN mua ngoại tệ

VNDIRECT đánh giá việc NHNN mua ngoại tệ giao ngay có thể tạo ra nguồn cung tiền đồng mang tính dài hơi hơn so với các nghiệp vụ ngắn hạn trên thị trường mở. Theo nhóm phân tích, đây cũng là một trong những điều kiện hỗ trợ mục tiêu giảm lãi suất, nhất là khi cán cân thương mại đã cải thiện rõ rệt trong những tháng gần đây.

Sau giai đoạn nhập siêu, cán cân thương mại hàng hóa đã đảo chiều sang xuất siêu từ tháng 9. Riêng tháng 10, thặng dư thương mại đạt khoảng 7,3 tỷ USD, mức cao nhất trong nhiều tháng.

VNDIRECT cho rằng diễn biến này tạo điều kiện thuận lợi hơn để NHNN mua ngoại tệ, qua đó vừa gia tăng dự trữ ngoại hối vừa hỗ trợ thanh khoản trong nước.

Trong quá khứ, NHNN đã có những lần thực hiện phát hành tín phiếu ở những giai đoạn thu mua ngoại tệ lớn (là các năm 2014, 2017, và 2019) nhằm trung hòa thanh khoản và bảo vệ các cân đối lớn.

Theo đó, bộ phận phân tích VNDIRECT không loại trừ khả năng giai đoạn cuối 2026 và 2027 có thể diễn ra động thái tương tự, nguyên nhân chính do áp lực lạm phát vẫn đang ở mức tương đối cao và rủi ro địa chính trị dù hạ nhiệt song vẫn còn hiện hữu (lạm phát bình quân 10 tháng là 4,57%, vượt nhẹ mục tiêu 4,5% Quốc hội đề ra).

Đáng chú ý, VNDIRECT cũng thống kê phản ứng của thị trường chứng khoán sau các đợt NHNN mua ngoại tệ trong giai đoạn 2016–2023. Trong 13 lần NHNN thực hiện mua ngoại tệ, VN-Index tăng trong 11/13 trường hợp sau 1 tháng, với mức tăng trung bình khoảng 4,35%.

Sau 3 tháng, xác suất tích cực còn cao hơn, khi VN-Index tăng trong 12/13 trường hợp, mức tăng trung bình khoảng 9,87%.

Riêng với các lần mua ngoại tệ giao ngay, VN-Index tăng trong 7/8 trường hợp sau 1 tháng, mức tăng trung bình 4,56%; sau 3 tháng, chỉ số cũng tăng trong 7/8 trường hợp, trung bình khoảng 9,73%.

Đối với các lần mua ngoại tệ thông qua nghiệp vụ kỳ hạn hoặc hoán đổi, VN-Index tăng 4/5 lần sau 1 tháng và tăng cả 5/5 lần sau 3 tháng.

Dù vậy, VNDIRECT lưu ý mẫu thống kê chỉ gồm 13 lần và nhiều sự kiện diễn ra trùng với các pha tăng chung của thị trường trong các giai đoạn 2017–2018 và 2020–2021.

Ở góc độ kỹ thuật, VNDIRECT đánh giá VN-Index hiện vẫn đang trong pha tích lũy. "Chỉ số cần vượt vùng kháng cự 1.770–1.800 điểm để xác nhận bước vào một nhịp tăng trung hạn rõ ràng hơn", nhóm phân tích chỉ rõ.