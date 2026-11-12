Tỷ phú Bill Gates còn nắm những cổ phiếu Việt Nam nào?

Trong danh sách những nhà đầu tư nước ngoài vừa mua thêm cổ phiếu DXG - lệ Bluemarq Group hồi đầu tháng 11, có một cái tên quen thuộc với giới tài chính toàn cầu: Gates Foundation Trust, quỹ tín thác đầu tư gắn với tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft.

Theo báo cáo công bố ngày 6/11/2026, Gates Foundation Trust đã mua thêm 50.000 cổ phiếu DXG trong phiên 4/11, nâng lượng nắm giữ từ 917.421 lên 967.421 đơn vị, tương đương 0,0763%. So với giữa tháng 7, lượng cổ phiếu DXG trong danh mục quỹ đã tăng thêm 200.000 đơn vị, tương đương khoảng 26%.

Sự hiện diện của quỹ gắn với Bill Gates tại thị trường chứng khoán Việt Nam thực tế đã được chú ý từ nhiều năm trước.

Tháng 9/2024, trong danh sách cổ đông tham gia biểu quyết phương án chia cổ tức của Masan Consumer (MCH), nhà đầu tư bất ngờ phát hiện cái tên Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Khi đó, tổ chức này nắm giữ hơn 1,04 triệu cổ phiếu MCH, tương đương khoảng 0,14% vốn doanh nghiệp, với giá trị thị trường trên 200 tỷ đồng.

Đây từng là một trong những khoản đầu tư trực tiếp đáng chú ý của quỹ tại Việt Nam, bên cạnh khoản đầu tư gián tiếp thông qua Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý.

Bước sang năm 2026, Gates Foundation Trust liên tục xuất hiện trong các báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài tại nhiều doanh nghiệp niêm yết. Thống kê cho thấy có ít nhất 9 mã cổ phiếu ghi nhận Gates Foundation Trust đứng tên sở hữu. Danh mục trải rộng từ bán lẻ, bất động sản, xây dựng đến dịch vụ dầu khí.

Xét theo số lượng được ghi nhận, DXG hiện dẫn đầu với gần 1 triệu cổ phiếu. Theo sau là Thế Giới Di Động với hơn 775.000 cổ phiếu, Nhà Khang Điền với hơn 651.000 cổ phiếu tại kỳ báo cáo tháng 6 và Tài chính Hoàng Huy với gần 487.100 đơn vị.

Dù vậy, tỷ lệ sở hữu của quỹ tại từng doanh nghiệp tương đối nhỏ, phần lớn dưới 0,1% vốn điều lệ. Trong số các tỷ lệ được công bố, Đạt Phương ghi nhận mức cao nhất, khoảng 0,215%, tiếp đến là TNG với 0,1942%.

Gates Foundation Trust là tổ chức nắm giữ và quản lý nguồn tài sản đầu tư phục vụ hoạt động của Gates Foundation, quỹ từ thiện do Bill Gates và Melinda French Gates đồng sáng lập. Theo thông tin chính thức, Bill Gates là người được ủy thác của Gates Foundation Trust, trong khi hoạt động quản lý tài sản do Cascade Asset Management Company đảm nhiệm. Tại Việt Nam, tổ chức này thường xuất hiện cùng các quỹ liên quan Dragon Capital trong báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Thực tế, danh mục của Gates Foundation Trust không cố định. Trong năm 2026, quỹ đã thực hiện nhiều giao dịch bán ra tại các doanh nghiệp Việt Nam. Điển hình là phiên 16/7, Gates Foundation Trust bán toàn bộ 112.893 cổ phiếu PNJ còn nắm giữ, đưa tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận về 0%. Trước đó, quỹ từng mua thêm 80.000 cổ phiếu PNJ trong tháng 2.

Hay tại TNG, Gates Foundation Trust cũng thu hẹp đáng kể quy mô đầu tư. Nếu như đầu tháng 6, tổ chức này từng nắm giữ 750.000 cổ phiếu, thì sau giao dịch bán 100.000 đơn vị ngày 2/10, lượng sở hữu chỉ còn 250.000 cổ phiếu, giảm khoảng hai phần ba so với đầu tháng 6. Quỹ còn bán 70.000 cổ phiếu TCH trong tháng 5 và 100.000 cổ phiếu KDH hồi đầu năm.