Chuyên gia: Thị trường chứng khoán hoàn toàn có thể hồi phục từ nay đến cuối năm

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán An Bình (ABS) cho biết diễn biến của thị trường thế giới đang xuất hiện nhiều yếu tố thuận lợi đối với Việt Nam.

Đầu tháng 11, chiến thắng của Đảng Dân chủ tại cả hai viện Quốc hội Mỹ giúp tâm lý thị trường cải thiện, đồng thời kéo đồng USD suy yếu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn cũng hạ nhiệt.

Giá dầu giảm mạnh khi nhà đầu tư kỳ vọng Quốc hội Mỹ có thể gây sức ép buộc Nhà Trắng sớm kết thúc chiến sự Iran, qua đó làm giảm nguy cơ leo thang xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran, dù triển vọng chấm dứt chiến sự vẫn còn bất định.

ABS cho rằng nếu đồng USD tiếp tục suy yếu và giá năng lượng duy trì xu hướng giảm, áp lực tỷ giá và lạm phát nhập khẩu sẽ dịu bớt, qua đó tạo thêm dư địa để Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thanh khoản và giảm mặt bằng lãi suất.

Ở trong nước, GDP quý 3/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ, đưa tăng trưởng 3 quý lên 9,01%, cao vượt trội so với mức tăng trong nửa đầu năm. Động lực chính đến từ đầu tư – xây dựng, sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của khu vực FDI.

Theo tính toán của ABS, GDP quý 4 cần tăng trên 12,5% so với cùng kỳ để tăng trưởng cả năm đạt từ 10% trở lên. Trong bối cảnh đó, đầu tư công và giải ngân các dự án lớn được kỳ vọng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Thực tế, giải ngân đầu tư công trong 10 tháng năm 2026 tăng gần 20% so với cùng kỳ và tập trung mạnh trong một số tháng gần đây. Đầu tư tư nhân cũng duy trì ở mức cao, tăng 14,9%, với danh mục dự án tiếp tục mở rộng, tập trung vào hạ tầng, khu công nghiệp, công nghiệp và đô thị.

FDI tiếp tục ghi nhận mức cao cả về giải ngân và cam kết mới. ABS dự báo hoạt động đầu tư công và xây dựng nhiều khả năng tiếp tục tăng tốc trong mùa cao điểm giải ngân của quý cuối năm.

Dù vậy, dư địa kích thích kinh tế đang thu hẹp khi CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57% so với cùng kỳ, trong khi lãi vay thương mại đã tăng khá mạnh.

Chu kỳ đầu tư – xây dựng mạnh cũng làm gia tăng nhu cầu vốn, thanh khoản và lao động, qua đó có thể đẩy chi phí vốn, tiền lương và giá đầu vào lên cao.

Để giải quyết những khó khăn này, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, như giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2% tại hơn 20 ngân hàng, giảm 2% giá điện bán lẻ bình quân và hỗ trợ giảm giá xăng dầu.

Ngân hàng Nhà nước cũng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng. Nguồn ngoại tệ từ xuất siêu hai tháng liên tiếp và FDI thực hiện ở mức cao góp phần hỗ trợ tỷ giá tiếp tục xu hướng giảm.

Định giá VN-Index xuống vùng thấp

Xét về định giá, tại thời điểm ngày 9/11/2026, P/E của VN-Index ở mức 10,67 lần, thấp hơn mức 11,57 lần tại đáy thuế quan tháng 4/2025 và xấp xỉ mức P/E khoảng 10 lần trong giai đoạn Covid-19.

Chỉ số VN-Index đang duy trì xu hướng tại vùng hỗ trợ 1.650–1.690 điểm, qua đó tạo cơ sở cho kịch bản hồi phục trong ngắn hạn.

ABS đánh giá thị trường đã trải qua một quá trình suy giảm đủ dài, trong khi các điều kiện vĩ mô đang dần được cải thiện. Trên cơ sở đó, công ty chứng khoán cho rằng VN-Index hoàn toàn có thể hồi phục trong giai đoạn từ nay đến cuối năm.