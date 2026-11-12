VIB Privilege Banking: Linh hoạt, cá nhân hóa, đúng với từng khách hàng ưu tiên

Bà Phạm Thị Bích Phượng là sáng lập Noval Engineering, người điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng, sản xuất và phát triển thị trường, không tìm một ngân hàng theo nghĩa thông thường. Bà tìm hệ thống tài chính có thể vận hành cùng nhịp với cách ra quyết định: linh hoạt, chủ động và cá nhân hóa. VIB Privilege Banking là câu trả lời bà chọn, ngay từ những ngày đầu sản phẩm ra mắt.

Khi dòng tiền vận hành theo nhịp của người làm chủ

Ở vai trò người điều hành nhiều doanh nghiệp, tài chính cá nhân của bà Phượng vận hành theo hướng dòng tiền luôn gắn với cơ hội, tốc độ ra quyết định và khả năng xoay chuyển nguồn lực đúng thời điểm.

"Người làm kinh doanh thường không thiếu cơ hội", bà chia sẻ, "cái khó là ở thời điểm cơ hội xuất hiện thì mình có đủ nguồn lực và sự linh hoạt tài chính để nắm bắt hay không."

Không riêng bà, nhiều doanh nhân Việt Nam cũng đối mặt một nghịch lý quen thuộc: tài sản và hệ thống kinh doanh có giá trị thực, nhưng khi tiếp cận vốn theo cách truyền thống vẫn bị đánh giá qua những tiêu chí cứng. Những khách hàng như bà Phượng cần thứ khác: tốc độ, tính linh hoạt và khả năng tự thiết kế giải pháp tài chính phù hợp. VIB Privilege Banking ra đời theo hướng đó, không chỉ mở rộng đặc quyền, mà xây dựng một hệ giải pháp giúp khách hàng vận hành dòng tiền linh hoạt và làm chủ thời cuộc.

Từ giải pháp vốn đến hệ sinh thái tài chính tích hợp

Điều bà Phượng đánh giá cao là tư duy tiếp cận theo góc nhìn "quản trị tài sản tổng thể", thay vì chỉ nhìn vào vài chỉ số riêng lẻ. Tài sản đầu tư được chấp nhận là cơ sở để cấp vốn. Cơ chế ân hạn nợ gốc cho phép khách hàng tự chọn lịch trả phù hợp, phương án trả nợ không áp khuôn cứng. Hạn mức tài trợ lên đến 500 tỷ đồng giúp khách hàng chủ động triển khai đầu tư, điều tiết dòng tiền và giữ cân bằng tài chính tổng thể.

"Điều tôi nhìn thấy ở VIB Privilege Banking không chỉ là một ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính, mà là một hệ thống hỗ trợ quản trị dòng tiền cá nhân theo hướng linh hoạt hơn, hiện đại hơn và sát với thực tế vận hành hơn", bà Phượng nói.

Bà Phạm Thị Bích Phượng – sáng lập Noval Engineering

Theo thời gian, VIB Privilege Banking trở thành một "hệ điều hành tài chính" tích hợp, nơi mỗi dòng vốn đều được vận hành với mục tiêu tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản. Dòng tiền nhàn rỗi không đứng chờ mà sinh lợi mỗi ngày qua tài khoản Siêu Lợi Suất với mức lãi suất lên đến 8%/năm; tiền gửi có kỳ hạn được cộng thêm lãi suất lên đến 1%.

Trong chi tiêu, thẻ ghi nợ Priority Signature và Premier Signature mang đến hoàn tiền lên đến 5%, ưu đãi phí ngoại tệ, cùng đặc quyền phòng chờ tại khoảng 1.400 sân bay trên thế giới. Khách hàng hạng Premier còn có thẻ tín dụng VIB One Card Signature miễn phí thường niên, hoàn tiền lên đến 9%. Bên cạnh hoàn tiền, One Card còn mang đến những đặc quyền phục vụ trải nghiệm quốc tế, gồm 0% phí chuyển đổi ngoại tệ (FX) trong 3 kỳ sao kê đầu tiên và 1% sau đó, cùng đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay không giới hạn số lần.

Lớp thông minh của hệ thống nằm ở Ownrora trên MyVIB, không gian ứng dụng AI dành riêng cho khách hàng ưu tiên, gợi ý phân bổ tài sản theo khẩu vị đầu tư của từng người. Trợ lý tài chính ViePro GenAI túc trực 24/7, còn Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên luôn sẵn sàng hỗ trợ khi khách hàng cần.

Khi đặc quyền mở rộng từ tài chính đến trải nghiệm riêng

Tháng 4.2026, khi trở thành một trong những khách hàng đầu tiên của VIB Privilege Banking, bà Phượng nhận bộ tặng phẩm Aurora gồm khăn lụa vẽ thủ công trên nền lụa tơ tằm của nghệ sĩ Đặng Tố Anh, mỗi đường vân là một bản duy nhất, kèm giấy chứng nhận tác phẩm và nhẫn khăn đính pha lê Swarovski nhập từ Áo. Bà chia sẻ trên trang cá nhân: "Điều làm tôi ấn tượng không nằm ở giá trị vật chất, mà ở cách món quà này được tạo ra, cũng như việc VIB Privilege Banking nhìn nhận mỗi khách hàng ưu tiên là một hành trình riêng, với nhu cầu, mục tiêu và cách ra quyết định khác nhau."

Tinh thần độc bản ấy tiếp tục được mở rộng qua chuỗi trải nghiệm The Privilege Art Experience. Tháng 8/2026, Chapter I – The Collector đưa khách hàng đến gần hơn với thế giới sưu tập nghệ thuật, tìm hiểu câu chuyện về tác phẩm, nguồn gốc và hành trình lưu giữ. Tiếp nối vào tháng 10, Chapter II với chủ đề Art Talk tại A&V Art Space mở ra cuộc đối thoại về mỹ thuật Việt Nam thời Đổi mới cùng họa sĩ, nhà phê bình Nguyễn Quân và nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng. Nếu chương đầu tiên giúp khách hàng nhìn sâu vào một tác phẩm và câu chuyện của người sưu tập, chương tiếp theo mở rộng góc nhìn sang cả một giai đoạn nghệ thuật.

Đây cũng là cách VIB Privilege Banking mở rộng khái niệm đặc quyền: không chỉ là những quyền lợi hữu hình được trao tặng, mà còn là cơ hội tiếp cận những không gian, tri thức và trải nghiệm không dành cho số đông.

Cách tiếp cận này của VIB Privilege Banking đã được Global Business Outlook ghi nhận với giải thưởng "Most Innovative Privilege Banking – Vietnam 2026". Giải thưởng phản ánh định hướng phát triển ngân hàng ưu tiên của VIB trên ba trụ cột Dynamic – Unique – Exclusive, kết nối giải pháp tài chính linh hoạt, công nghệ cá nhân hóa và trải nghiệm được thiết kế riêng trong cùng một hệ sinh thái.

Với VIB Privilege Banking, đặc quyền không phải một danh sách ưu đãi cố định mà là khả năng để mỗi khách hàng chọn cách quản trị tài sản, và cách sống, phù hợp với chính mình. Trong bối cảnh cách người Việt tích lũy và quản lý tài chính đang đổi thay, đó là điều giải thưởng vừa ghi nhận và cũng là hướng đi VIB theo đuổi.

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