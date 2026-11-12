OCB hai năm liền nằm trong TOP50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

TOP50 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức với sự phối hợp chuyên môn của Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS). Năm 2026 đánh dấu 15 năm chương trình được triển khai, với phương pháp đánh giá dựa trên tiêu chí chính: tăng trưởng doanh thu kép (SR-CAGR), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời cổ phiếu (Stock Return). Việc xem xét kết quả trong ba năm tài chính liên tiếp giúp phản ánh khả năng duy trì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp qua nhiều chu kỳ, thay vì chỉ tập trung vào kết quả của một năm riêng lẻ.

Riêng 9 tháng năm 2026, hoạt động kinh doanh của OCB cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, với sự đóng góp từ cả hoạt động kinh doanh cốt lõi và các nguồn thu ngoài lãi. Cụ thể, tổng thu thuần đạt hơn 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuần từ lãi đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13,4%, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu thu nhập.

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi tăng 43%, trong đó thu thuần dịch vụ tăng 39,6%. Riêng quý III/2026, mảng dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng 62,3% so với cùng kỳ, nhờ đóng góp từ các hoạt động thanh toán, thẻ, bảo lãnh, thư tín dụng (L/C) và tư vấn doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, góp phần đa dạng hóa nguồn thu.

Lũy kế 9 tháng, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.123 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 363.726 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2025.

Đại diện OCB nhận chứng nhận TOP50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Đẩy mạnh AI, nâng cao hiệu quả vận hành

Song song với việc duy trì hiệu quả kinh doanh, OCB tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, phát triển các giải pháp ngân hàng mở (Open Banking), hướng đến tối ưu quy trình vận hành và đáp ứng nhu cầu quản trị tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Thông qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API), doanh nghiệp có thể tích hợp trực tiếp các dịch vụ thanh toán và đối soát của OCB vào hệ thống quản lý hiện có. Giải pháp này giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền. Theo số liệu thống kê, thời gian xử lý thanh toán được rút ngắn từ khoảng 15 phút xuống còn 1–2 giây, trong khi thời gian đối soát có thể giảm tới 80%.

OCB không ngừng đẩy mạnh đầu tư công nghệ và ứng dụng AI nhằm tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao dịch vụ

Hiện nền tảng ngân hàng mở của OCB xử lý hàng triệu giao dịch mỗi tháng. Cùng với đó, hơn 98% giao dịch tại ngân hàng được thực hiện qua các kênh số. Đối với khách hàng cá nhân, ứng dụng OCB OMNI tích hợp hơn 200 tiện ích, kết nối với hệ sinh thái trên 6.000 điểm bán lẻ, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính trong đời sống hằng ngày.

Đại diện OCB chia sẻ: "OCB ưu tiên đầu tư công nghệ vào những khâu có thể cải thiện hiệu quả rõ ràng, như thanh toán, đối soát và quản trị dòng tiền. Khi dịch vụ ngân hàng được tích hợp ngay vào hệ thống doanh nghiệp đang sử dụng, khách hàng có thể giảm thao tác thủ công và dành thêm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng mở rộng nguồn thu dịch vụ và nâng cao chất lượng tăng trưởng".

Trong thời gian tới, OCB tiếp tục định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động ngân hàng, không chỉ nhằm tối ưu quy trình nội bộ, cải thiện năng suất vận hành mà còn nâng cao khả năng thấu hiểu và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Việc hai năm liên tiếp góp mặt và thăng 5 bậc tại TOP50, cùng những chuyển biến tích cực trong kết quả kinh doanh và năng lực số hóa, tiếp tục ghi nhận nỗ lực của OCB trong việc kết hợp tăng trưởng với nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến những giá trị bền vững cho khách hàng và các bên liên quan.