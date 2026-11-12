Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Agribank rao bán khoản nợ hơn 40 tỷ đồng, không còn tài sản bảo đảm liên quan đến "bà trùm" lừa đảo

| | Tài chính - ngân hàng

Agribank rao bán khoản nợ hơn 40 tỷ đồng, không còn tài sản bảo đảm liên quan đến "bà trùm" lừa đảo

Agribank Chi nhánh Tây Hồ đang tìm tổ chức đấu giá khoản nợ hơn 40 tỷ đồng của Công ty cổ phần Bizmedia, doanh nghiệp do bà Bùi Thị Thu Hồng thành lập. Đáng chú ý, khoản nợ này hiện không còn tài sản bảo đảm.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Tây Hồ vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Bizmedia nhằm thu hồi nợ.

Theo thông báo, tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 31/10/2026 là hơn 40,8 tỷ đồng, phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 25/9/2020. Trong đó, dư nợ gốc hơn 23,84 tỷ đồng và dư nợ lãi gần 16,97 tỷ đồng, bao gồm hơn 11,42 tỷ đồng lãi trong hạn và khoảng 5,55 tỷ đồng lãi quá hạn.

Đáng chú ý, Agribank cho biết khoản vay này hiện không còn tài sản bảo đảm. Ngân hàng đang tìm kiếm tổ chức đấu giá đủ năng lực để thực hiện xử lý khoản nợ, song chưa công bố giá khởi điểm.

Công ty cổ phần Bizmedia được thành lập năm 2009, gắn với bà Bùi Thị Thu Hồng, người từng bị xét xử trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn đầu tư vào hệ thống nông nghiệp sạch.

Theo hồ sơ vụ án, trước năm 2017, hoạt động kinh doanh của Bizmedia gặp khó khăn, với các khoản nợ cá nhân và ngân hàng lên tới khoảng 69 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, bà Hồng thành lập nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, huy động vốn từ các nhà đầu tư với cam kết trả lãi từ 2% đến 3,5%/tháng.

Từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2022, bà Hồng đã huy động và vay của 15 bị hại tổng cộng hơn 195 tỷ đồng, trong đó đã hoàn trả hơn 124 tỷ đồng và chiếm đoạt khoảng 70 tỷ đồng.

Ngày 30/9/2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bà Bùi Thị Thu Hồng tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quang Hưng

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày 12/11, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Ngày 12/11, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi? Nổi bật

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng hơn 10%, vốn điều lệ đạt 1,37 triệu tỷ đồng

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng hơn 10%, vốn điều lệ đạt 1,37 triệu tỷ đồng Nổi bật

Dư âm hai đêm concert chưa hạ nhiệt, fan Việt lại vỡ òa đón triển lãm kỷ niệm 20 năm BigBang

Dư âm hai đêm concert chưa hạ nhiệt, fan Việt lại vỡ òa đón triển lãm kỷ niệm 20 năm BigBang

11:00 , 12/11/2026
Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn 9999 sáng 12/11 đồng loạt giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn 9999 sáng 12/11 đồng loạt giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng

09:10 , 12/11/2026
HDBank, Vietjet và Vikki đồng hành mùa mua sắm cuối năm TP.HCM, kết nối ưu đãi tài chính – hàng không – du lịch

HDBank, Vietjet và Vikki đồng hành mùa mua sắm cuối năm TP.HCM, kết nối ưu đãi tài chính – hàng không – du lịch

08:58 , 12/11/2026
Diễn đàn MB Economic Insights 12th 2026: Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

Diễn đàn MB Economic Insights 12th 2026: Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

08:00 , 12/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên