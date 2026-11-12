Agribank rao bán khoản nợ hơn 40 tỷ đồng, không còn tài sản bảo đảm liên quan đến "bà trùm" lừa đảo

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Tây Hồ vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Bizmedia nhằm thu hồi nợ.

Theo thông báo, tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 31/10/2026 là hơn 40,8 tỷ đồng, phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 25/9/2020. Trong đó, dư nợ gốc hơn 23,84 tỷ đồng và dư nợ lãi gần 16,97 tỷ đồng, bao gồm hơn 11,42 tỷ đồng lãi trong hạn và khoảng 5,55 tỷ đồng lãi quá hạn.

Đáng chú ý, Agribank cho biết khoản vay này hiện không còn tài sản bảo đảm. Ngân hàng đang tìm kiếm tổ chức đấu giá đủ năng lực để thực hiện xử lý khoản nợ, song chưa công bố giá khởi điểm.

Công ty cổ phần Bizmedia được thành lập năm 2009, gắn với bà Bùi Thị Thu Hồng, người từng bị xét xử trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn đầu tư vào hệ thống nông nghiệp sạch.

Theo hồ sơ vụ án, trước năm 2017, hoạt động kinh doanh của Bizmedia gặp khó khăn, với các khoản nợ cá nhân và ngân hàng lên tới khoảng 69 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, bà Hồng thành lập nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, huy động vốn từ các nhà đầu tư với cam kết trả lãi từ 2% đến 3,5%/tháng.

Từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2022, bà Hồng đã huy động và vay của 15 bị hại tổng cộng hơn 195 tỷ đồng, trong đó đã hoàn trả hơn 124 tỷ đồng và chiếm đoạt khoảng 70 tỷ đồng.

Ngày 30/9/2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bà Bùi Thị Thu Hồng tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.