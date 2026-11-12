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Vietcombank phát thông báo quan trọng tới khách hàng

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo sẽ nâng cấp hệ thống thẻ ghi nợ để nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc nâng cấp diễn ra từ 01h00 đến 03h00 (giờ Việt Nam) thứ Bảy, ngày 14/11/2026, và ảnh hưởng đến khách hàng đang dùng thẻ ghi nợ Vietcombank.

Theo đó, trong thời điểm nâng cấp hệ thống, dịch vụ thẻ trên 6 kênh sẽ tạm gián đoạn: máy ATM, máy POS, ứng dụng VCB Digibank, nền tảng VCB DigiBiz, các kênh thanh toán trực tuyến và ví điện tử. Nói cách khác, chủ thẻ sẽ không rút được tiền mặt, không quẹt thẻ thanh toán tại cửa hàng và không dùng được thẻ để thanh toán online hay qua ví điện tử.

Không chỉ trong hệ thống Vietcombank, thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank dùng tại ATM, POS của ngân hàng khác cũng bị ảnh hưởng trong cùng khung giờ.

Ảnh: Vietcombank

Đối với dịch vụ phát hành thẻ trên VCB Digibank, Vietcombank cho biết các yêu cầu đăng ký phát hành thẻ từ 20h00 ngày 13/11 đến 01h00 ngày 14/11 vẫn được tiếp nhận và xử lý.Tuy nhiên, riêng với thẻ phi vật lý, thông tin số thẻ sẽ chỉ được cung cấp sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, dự kiến từ 03h00 ngày 14/11.Vietcombank cho biết các dịch vụ sẽ được khôi phục ngay sau khi hoàn tất nâng cấp hệ thống, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì những bất tiện có thể phát sinh.

Như vậy, khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ thẻ nêu trên nên chủ động sắp xếp giao dịch ngoài khung giờ từ 01h00 đến 03h00 ngày 14/11 để tránh bị gián đoạn.

Nếu khách hàng gặp sự cố phát sinh có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 của Vietcombank qua số 1900 54 54 13 hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất.

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

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