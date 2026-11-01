Vietcombank phát thông báo quan trọng về giao dịch rút tiền, chuyển tiền, thanh toán bằng thẻ tại ATM, POS, Digibank, VCB DigiBiz,...

Cụ thể, theo thông báo của Vietcombank, ngân hàng sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống thẻ ghi nợ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong thời gian từ 01h00 đến 03h00 ngày 14/11/2026, các dịch vụ thẻ tại ATM, POS, VCB Digibank, VCB DigiBiz, kênh thanh toán trực tuyến và ví điện tử sẽ tạm thời gián đoạn.

Bên cạnh đó, các giao dịch bằng thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank tại ATM/POS của ngân hàng khác cũng bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian trên.

Đối với dịch vụ phát hành thẻ trên VCB Digibank, Vietcombank cho biết các yêu cầu đăng ký phát hành thẻ từ 20h00 ngày 13/11 đến 01h00 ngày 14/11 vẫn được tiếp nhận và xử lý.

Tuy nhiên, riêng với thẻ phi vật lý, thông tin số thẻ sẽ chỉ được cung cấp sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, dự kiến từ 03h00 ngày 14/11.

Vietcombank cho biết các dịch vụ sẽ được khôi phục ngay sau khi hoàn tất nâng cấp hệ thống, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì những bất tiện có thể phát sinh.

Như vậy, khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ thẻ nêu trên nên chủ động sắp xếp giao dịch ngoài khung giờ từ 01h00 đến 03h00 ngày 14/11 để tránh bị gián đoạn.