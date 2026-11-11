Điện thoại thuộc 4 trường hợp sau sẽ bị ứng dụng Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank tự đóng, dừng hoạt động

Quy định chung nằm trong Thông tư 77/2025/TT-NHNN, ban hành ngày 31/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2026, sửa đổi Thông tư 50/2024/TT-NHNN về an toàn, bảo mật cho dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng. Theo đó, khi phát hiện dấu hiệu rủi ro, ứng dụng Mobile Banking “phải tự động thoát hoặc dừng hoạt động và thông báo cho khách hàng lý do”. Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đều đã thông báo áp dụng quy định này trên các ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, BIDV SmartBanking, VCB Digibank và VietinBank iPay.

4 trường hợp ứng dụng Mobile Banking “phải tự động thoát hoặc dừng hoạt động hoàn toàn" theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN:

- Máy đã root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader.

- Máy có trình gỡ lỗi, chạy giả lập, máy ảo hoặc bật ADB.

- Ứng dụng bị chèn mã, chỉnh sửa hoặc đóng gói lại.

- Kích hoạt ứng dụng trên máy mới mà không dùng phiên bản mới nhất.

Thông báo thiết bị không an toàn khi đăng nhập ứng dụng ngân hàng của VietinBank

Trường hợp thứ nhất, và bị chặn hoàn toàn, là điện thoại đã root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader. Root hay jailbreak là can thiệp vào hệ điều hành để có quyền cao nhất trên máy. Việc này làm mất lớp bảo vệ của nhà sản xuất, tạo điều kiện cho mã độc đọc mã OTP và chiếm quyền tài khoản. Nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất là một số máy Android bản nội địa Trung Quốc, vốn thường được mở khóa bootloader để cài tiếng Việt hoặc ROM quốc tế. Theo một chủ cửa hàng điện thoại được Đời sống & Pháp luật dẫn lời, một số máy đời cũ như Redmi Note 11, Redmi Note 12 hay dòng K20, K30, K40 thường rơi vào trường hợp này.

Trường hợp thứ hai là điện thoại đang bật chế độ gỡ lỗi hoặc chạy trong môi trường giả lập. Theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN, ứng dụng sẽ tự dừng khi phát hiện có trình gỡ lỗi (debugger) đang gắn vào, ứng dụng chạy trên giả lập hoặc máy ảo, hoặc máy bật chế độ gỡ lỗi qua cáp (ADB). Đây là diện nhiều người dính mà không biết, vì từng bật chế độ dành cho nhà phát triển để chỉnh một tính năng nào đó rồi quên tắt. Ứng dụng nhân bản, tạo không gian ảo để chạy hai tài khoản cùng lúc, cũng có thể khiến ứng dụng ngân hàng tự thoát. Một số ngân hàng còn chặt hơn quy định chung. MyVIB dừng hoạt động khi máy bật Tùy chọn nhà phát triển. Ứng dụng LPBank trên iOS tạm ngưng khi người dùng bật chế độ nhà phát triển hoặc đang phản chiếu, chia sẻ màn hình qua AirPlay, Screen Mirroring.

Ảnh minh họa

Trường hợp thứ ba liên quan đến chính ứng dụng ngân hàng. Ứng dụng bị chèn mã lạ khi đang chạy, bị chỉnh sửa hoặc đóng gói lại sẽ bị vô hiệu hóa. Vì vậy, ứng dụng tải từ đường link lạ, không phải từ App Store hay Google Play, sẽ không dùng được. Khi kích hoạt ứng dụng trên thiết bị mới hoặc kích hoạt lại, Thông tư cũng yêu cầu khách hàng “phải cài đặt, sử dụng phiên bản mới nhất hoặc phiên bản gần nhất” đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, và ngân hàng phải chặn việc hạ xuống phiên bản cũ hơn.

Trường hợp thứ tư là hệ điều hành quá cũ so với yêu cầu riêng của từng ngân hàng. Đây không phải quy định chung của Thông tư 77/2025/TT-NHNN, mà do mỗi ngân hàng tự đặt ra. Với TPBank, mốc là iOS 16.7. Các mẫu từ iPhone 8 đến iPhone X dừng ở iOS 16.7 và không lên được iOS 17, còn iPhone ra mắt trước iPhone 8 không đáp ứng được yêu cầu này. Người dùng ngân hàng khác nên theo dõi thông báo chính thức của ngân hàng mình, vì mỗi nơi có thể đặt mốc khác nhau.

Nếu ứng dụng ngân hàng tự thoát và báo thiết bị không an toàn, người dùng có thể tự kiểm tra theo thứ tự sau:

- Vào Cài đặt, tắt Tùy chọn nhà phát triển (Developer Options) và chế độ gỡ lỗi USB nếu đang bật.

- Gỡ ứng dụng ngân hàng tải từ nguồn không rõ ràng, cài lại từ App Store hoặc Google Play, và cập nhật lên phiên bản mới nhất.

- Với iPhone, vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, rồi chọn Cập nhật phần mềm để kiểm tra phiên bản iOS, đối chiếu với yêu cầu của ngân hàng mình đang dùng.

- Với máy Android đã mở khóa bootloader hoặc cài ROM khác, cách được khuyến nghị là đưa máy về ROM gốc và khóa lại bootloader tại nơi sửa chữa uy tín. Nếu không làm được, người dùng nên chuyển sang thiết bị khác để giao dịch ngân hàng.