Lãi suất ngân hàng ngày 12/11 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên

Theo bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 12/11/2026 tại 35 ngân hàng, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng có sự phân hóa rõ rệt, với nhiều nhà băng niêm yết từ 6,5%/năm trở lên.

Trong đó, MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm, cao nhất trong nhóm được khảo sát. Xếp ngay sau là BVBank với 6,9%/năm.

Đáng chú ý, cả bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đều niêm yết lãi suất 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, chỉ thấp hơn 0,2 điểm % so với nhóm ngân hàng có mức lãi suất cao nhất.

Trong khi đó, VPBank, LPBank và Saigonbank cùng áp dụng 6,7%/năm. Bắc Á Bank niêm yết 6,6%/năm, OCB 6,5%/năm, MSB 6,3%/năm và Techcombank 6,25%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, Nam A Bank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm; BaoVietBank và SHB áp dụng 6%/năm. MB duy trì mức 5,85%/năm, NCB 5,8%/năm, còn ABBank và TPBank cùng ở mức 5,75%/năm.

Một số ngân hàng khác có lãi suất thấp hơn, như VietABank và VietBank cùng niêm yết 5,6%/năm, ACB và HDBank 5,3%/năm, PVcomBank 5,1%/năm, GPBank 5,05%/năm và KienlongBank 5%/năm.

Với kỳ hạn 18 tháng, VPBank có mức lãi suất cao nhất trong bảng khảo sát, đạt 7,4%/năm. Đây cũng là mức lãi suất niêm yết cao nhất trong các kỳ hạn được tổng hợp.

Xếp sau VPBank là MBV, Sacombank và VCBNeo, cùng áp dụng 7%/năm. Trong khi đó, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và PGBank cùng niêm yết 6,8%/năm.

Ở các kỳ hạn ngắn hơn, lãi suất cũng được nhiều ngân hàng duy trì ở mức tương đối cao. Đối với kỳ hạn 6 tháng, VCBNeo niêm yết 7%/năm, PGBank 6,9%/năm, trong khi BVBank và Sacombank cùng áp dụng 6,7%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, MBV và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm. PGBank áp dụng 6,9%/năm, còn BVBank và Sacombank cùng ở mức 6,7%/năm.

Đáng chú ý, nhóm Big4 đang áp dụng cùng mức lãi suất 6,6%/năm đối với cả hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng ở mức 6,8%/năm.

Lãi suất ưu đãi có thể vượt xa mức niêm yết công khai

Bên cạnh biểu lãi suất huy động công khai, nhiều ngân hàng còn triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, khiến mức lãi suất thực nhận có thể cao hơn đáng kể so với biểu niêm yết thông thường.

Chẳng hạn, MB đã triển khai chương trình cộng thêm lãi suất nhân dịp sinh nhật lần thứ 32, áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Mức cộng thêm dao động từ 2,35 đến 2,9 điểm %, tùy kỳ hạn và điều kiện áp dụng, đưa lãi suất sau ưu đãi có thể đạt 8,2%/năm.

Nhìn chung, biểu lãi suất niêm yết chỉ phản ánh mức lãi suất thông thường mà ngân hàng công bố. Trên thực tế, khách hàng có thể được giới thiệu mức lãi suất cao hơn khi đáp ứng các điều kiện về số tiền gửi, kỳ hạn, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mại.

Vì vậy, người gửi tiền cần xác nhận rõ mức lãi suất thực nhận, thời gian áp dụng ưu đãi và các điều kiện liên quan trước khi quyết định.