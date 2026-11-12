Giá vàng lao dốc tối 12/11, mất tiếp mốc 3.900 USD/ounce

Tối ngày 12/11/2026, giờ Việt Nam, vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lao dốc, có lúc rơi xuống mức 3.885 USD/ounce, giảm 100 USD/ounce, tương đương 2,5% so với mức tham chiếu phiên trước.

Áp lực lên vàng xuất hiện sau báo cáo lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến và những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo Reuters, các yếu tố này củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 12, đồng thời đưa đồng USD lên mức cao nhất trong 19 tháng so với các đồng tiền chủ chốt.

Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không trả lãi. Vì vậy, dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng vẫn chịu sức ép khi thị trường cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát giá cả.

Sự chú ý tiếp theo của giới đầu tư hướng tới báo cáo chỉ số giá sản xuất Mỹ (PPI) dự kiến công bố ngày 13/11. Dữ liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách của Fed. Trong bối cảnh vàng đã lùi dưới cả hai mốc 4.000 và 3.900 USD/ounce, diễn biến đồng USD cùng các thông tin lãi suất sẽ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi trong phần còn lại của phiên.