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Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 13/11 đồng loạt giảm sâu tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu

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Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 13/11 đồng loạt giảm sâu tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu

Người đi bán vàng 9999 lúc này chỉ có thể thu về với giá khoảng 131 - 135 triệu đồng/lượng, tuỳ loại vàng và doanh nghiệp.

Cập nhật mới nhất sáng 13/11, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, vàng miếng tại hàng loạt doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng, niêm yết 135,0 – 138,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh mức tương đương. Cụ thể Công ty SJC giảm xuống 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng mức 131,7 – 136,7 triệu đồng/lượng trong khi PNJ niêm yết 133,2 – 137,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hồi phục nhẹ sau cú rơi hơn 100 USD/ounce tối ngày 12/11. Hiện kim loại quý giao dịch quanh mức 3.910 – 3.915 USD/ounce.

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 13/11 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu - Ảnh 1.

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Trước khi mở cửa sáng 13/11, thị trường vàng trong nước chịu sức ép từ đà giảm mạnh của giá quốc tế trong tối 12/11.

Cụ thể, tối ngày 12/11, giá vàng giao ngay lao dốc mạnh trước áp lực bán gia tăng và rơi xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce. Kim loại quý có thời điểm giảm còn 3.852 USD/ounce, giảm hơn 3,3%.

Sức ép đối với kim loại quý đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo và những phát biểu cứng rắn của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những yếu tố này củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, đồng thời hỗ trợ USD lên mức cao nhất trong 19 tháng so với các đồng tiền chủ chốt.

USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng đồng tiền khác. Trong khi đó, triển vọng lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không trả lãi.

Đối với thị trường trong nước, đóng cửa ngày 12/11, giá vàng miếng phổ biến tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu trong khi đó niêm yết 134,7 – 139,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yét 132,7 – 137,7 triệu đồng/lượng thì Bảo Tín Minh Châu áp dụng 134,7 – 138,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI giao dịch loại vàng này với giá 134,5 – 138,5 triệu đồng/lượng.

SJC và PNJ lần lượt mua – bán vàng nhẫn trơn với giá 134,8 – 138,8 triệu đồng/lượng và 133,7 – 137,9 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trong nước đóng cửa ngày 12/11. Đơn vị: triệu đồng/lượng

Doanh nghiệpVàng miếng
mua vào		Vàng miếng
bán ra		Vàng nhẫn
mua vào		Vàng nhẫn
bán ra
SJC136,0139,0134,8138,8
PNJ136,0139,0133,7137,9
DOJI136,0139,0134,5138,5
Bảo Tín Mạnh Hải136,0139,0132,7137,7
Bảo Tín Minh Châu134,7139,0134,7138,7

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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