Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tạm hoãn xuất cảnh vì công ty nợ thuế hơn 300 tỷ

Theo dữ liệu công khai trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế, Thuế cơ sở 1 TP.HCM đã ban hành thông báo số 538019/TB-TCS1-KĐT ngày 3/11/2026 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Lý do được cơ quan thuế đưa ra là ông Dũng giữ vai trò chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (mã số thuế 0301002561), doanh nghiệp đang có khoản nợ thuế vượt ngưỡng quy định.

Nguồn: Cục thuế

Cụ thể, số tiền nợ thuế được công khai là 312.148.786.800 đồng, tương đương hơn 312,1 tỷ đồng. Khoản nợ này do Thuế cơ sở 1 TP.HCM quản lý. Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được ghi nhận bắt đầu từ ngày 3/11/2026, trong khi dữ liệu tra cứu chưa thể hiện thời điểm kết thúc.

Trước khi xuất hiện thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã nhiều lần bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế liên quan đến nợ thuế.

Theo dữ liệu từ Cục Thuế, ngày 28/10/2025, Thuế cơ sở 1 TP.HCM đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp. Các quyết định này cùng ghi nhận số tiền cưỡng chế gần 140 tỷ đồng, có thời hạn hiệu lực đến ngày 26/11/2025.

Đến ngày 1/12/2025, cơ quan thuế tiếp tục ban hành Quyết định số 24574/QĐ-TCS1-KĐ về việc cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty. Số tiền cưỡng chế tại thời điểm này lên hơn 308,6 tỷ đồng. Quyết định có thời hạn hiệu lực từ ngày 1/12/2025 đến ngày 1/12/2026.

Nguồn: Cục thuế

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh có trụ sở tại tầng 18, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, TP.HCM. Ông Đỗ Anh Dũng hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, trong khi ông Trần Hồng Sơn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ đầu năm 2026.

Đây là một trong những doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ lớn trong hệ sinh thái Tân Hoàng Minh. Tháng 11/2016, công ty có vốn điều lệ 2.680 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Anh Dũng nắm tới 97,2%.

Đến tháng 8/2020, công ty tăng mạnh vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với trước đó. Sau một số thay đổi trong cơ cấu thành viên góp vốn, đến tháng 5/2021, tỷ lệ sở hữu của ông Dũng tại công ty đạt 51,48%, tương đương hơn 5.147 tỷ đồng vốn góp.

Thông tin về việc ông Đỗ Anh Dũng bị tạm hoãn xuất cảnh xuất hiện trong bối cảnh Tân Hoàng Minh đang từng bước trở lại thị trường bất động sản. Thời gian gần đây, tập đoàn và các công ty liên quan đã có hoạt động triển khai dự án D’. Diamant Bleu tại khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội, đồng thời nghiên cứu, đề xuất đầu tư một số dự án tại Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Trong đó, tại Lâm Đồng, Tân Hoàng Minh từng đề xuất nghiên cứu khu đô thị kết hợp du lịch và phim trường với diện tích hơn 4.320 ha.