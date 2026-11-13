PVT Logistics chốt ngày chào bán gần 57 triệu cổ phiếu cho cổ đông

CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics, MCK: PDV, sàn HoSE) vừa thông qua ngày 25/11/2026 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông năm 2026.

Cụ thể, PVT Logistics chào bán hơn 56,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:718, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 718 cổ phiếu mới.

Ảnh minh họa: PDV

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 2/12/2026 đến ngày 17/12/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 2/12/2026 đến ngày 22/12/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, PVT Logistics dự kiến thu về gần 569,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch được công bố trước đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng gần 361,5 tỷ đồng bổ sung vốn để mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 26.000 DWT.

Còn lại hơn 208 tỷ đồng sẽ dùng bổ sung vốn để mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 26.000 DWT hoặc tàu hàng rời trọng tải 55.000 - 75.000 DWT. Thời điểm giải ngân trong năm 2027.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PVT Logistics sẽ tăng từ hơn 793,1 tỷ đồng lên mức hơn 1.362,6 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2026, PVT Logistics ghi nhận doanh thu thuần gần 738,2 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ gia tăng doanh thu từ việc đầu tư thêm 1 tàu PVT Opal đưa vào khai thác và hoạt động thương mại.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 27,2% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn hơn 23,6 tỷ đồng. PVT Logistics cho biết nguyên nhân là do ảnh hưởng địa chính trị tại khu vực Trung Đông làm cho giá cước một số tàu giảm, trong khi chi phí nhiên liệu, dầu nhờn và vật tư phụ tùng tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PVT Logistics mang về doanh thu thuần gần 1.861 tỷ đồng, tăng 32,1% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 60 tỷ đồng, tăng 23,5%.

Năm 2026, PVT Logistics lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 96 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 62,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PVT Logistics tăng 18,2% so với đầu năm, lên mức gần 2.641,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 73% tổng tài sản với gần 1.929,2 tỷ đồng.