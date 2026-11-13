Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sắp mở đường bay thẳng đến trung tâm kinh tế 300 tỷ USD của Nhật Bản

Hãng hàng không Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa công bố kế hoạch mở thêm đường bay quốc tế, kết nối trực tiếp Đà Nẵng với Osaka, một trong những trung tâm kinh tế lớn của Nhật Bản.

Theo kế hoạch, đường bay mới sẽ chính thức được khai thác từ ngày 20/12/2026, với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật.

Việc bổ sung đường bay Đà Nẵng – Osaka giúp Vietjet tiếp tục mở rộng mạng lưới khai thác tại thị trường Nhật Bản, đồng thời tạo thêm lựa chọn di chuyển cho hành khách giữa hai quốc gia. Thông tin về đường bay mới được công bố trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2027–2028.

Việt Nam và Nhật Bản ghi nhận gần 1,5 triệu lượt khách du lịch trao đổi hai chiều trong năm 2025. Vietjet bắt đầu khai thác các chuyến bay thường lệ đến Nhật Bản từ năm 2018. Đến nay, hãng vận hành 138 chuyến bay mỗi tuần, kết nối hai nước trên 22 đường bay, với 17 điểm đến tại Nhật Bản thông qua các chuyến bay thường lệ và thuê chuyến. Hãng đã thực hiện 27.400 chuyến bay, vận chuyển hơn 4,8 triệu lượt hành khách giữa hai thị trường.

Mạng bay của hãng hiện kết nối Việt Nam với 6 thành phố lớn của Nhật Bản, gồm Tokyo (Narita và Haneda), Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima và Shizuoka. Ngoài các đường bay thường lệ, hãng còn tổ chức chuyến bay thuê chuyến đến nhiều địa phương Nhật Bản như Fukushima, Sendai, Niigata, Matsuyama, Sapporo, Komatsu, Ibaraki, Kagoshima, Aomori và Yonago.

Điểm đến mới của Vietjet là Osaka, thành phố nằm trên đảo Honshu và là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của Nhật Bản. Khu vực này có quy mô GDP khoảng 300 tỷ USD mỗi năm, tập trung nhiều hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Với đường bay mới, Vietjet kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa Đà Nẵng và khu vực Kansai của Nhật Bản, phục vụ nhu cầu đi lại của khách du lịch, người lao động và doanh nhân hai nước.

Vietjet là hãng hàng không do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đồng sáng lập, hoạt động theo mô hình hàng không chi phí thấp. Doanh nghiệp hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã cổ phiếu VJC.