Việt Nam xẻ núi, vượt đèo xây cao tốc 125 km: Cần hơn 26 triệu m³ đất đá, dựng trụ cầu cao hơn 100 m, rút ngắn hành trình Quy Nhơn – Pleiku còn 2 giờ

Khai thác đất phục vụ thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại xã Ia Băng. Ảnh: N.Hân Báo Gia Lai

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku cần khoảng 21,16 triệu m³ đất đắp, 2,39 triệu m³ cát và 2,78 triệu m³ đá xây dựng. Tổng nhu cầu vật liệu lên tới hơn 26 triệu m³, đòi hỏi huy động nhiều mỏ khai thác dọc tuyến.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Tuyến bắt đầu tại Quốc lộ 19B, khu vực gần sân bay Phù Cát và kết thúc tại đường Hồ Chí Minh ở khu vực Pleiku, được chia thành ba dự án thành phần.

Công trình có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Quy Nhơn và Pleiku dự kiến giảm từ khoảng 3,5–4 giờ xuống còn 1,5–2 giờ, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa từ Tây Nguyên xuống các cảng biển và phát triển du lịch.

Đáng chú ý, tuyến cao tốc phải vượt qua khu vực đèo An Khê và Mang Yang, nơi có địa hình đồi núi hiểm trở. Dự án bố trí hai hầm xuyên núi với tổng chiều dài khoảng 5,75 km cùng nhiều cầu cạn, trong đó có những trụ cầu cao trên 100 m.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua những địa hình tương đối phức tạp.

Để bảo đảm nguồn vật liệu, tỉnh Gia Lai đang yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác mỏ. Riêng dự án thành phần 2 cần khoảng 10,52 triệu m³ đất đắp, trong đó 9 triệu m³ dự kiến được tận dụng từ hoạt động đào đắp ngay tại công trường, phần còn lại lấy từ các mỏ bên ngoài.

Tại dự án thành phần 1, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu có mỏ đất số 3 tại khu vực Bình An và Bình Phú, được cấp phép khai thác 850.000 m³. Tuy nhiên, quá trình khai thác gặp đá sớm, khiến trữ lượng đất thực tế giảm. Chủ đầu tư đã điều chỉnh nguồn cung sang mỏ đất số 2 tại xã Bình An và triển khai thủ tục mở rộng mỏ.

Khai thác cát phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại mỏ cát ở xã Ia Tul. Ảnh: Vĩnh Yên Báo Gia Lai

Trong khi đó, Công ty CP - Tổng công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam (Licogi) đã hoàn thành thủ tục cấp phép hai mỏ vật liệu, gồm mỏ đất số 4 tại xã Bình Khê có trữ lượng 1,75 triệu m³ và mỏ cát tại Bình An, Bình Phú có trữ lượng 85.000 m³. Licogi cũng đang hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ đá tại thôn Thủ Thiện Hạ, xã Tây Sơn, với trữ lượng khoảng 1,3 triệu m³.

Tại dự án thành phần 2, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco, nhà thầu gói XL02, được giao thực hiện thủ tục cấp phép mỏ đất số 1 tại xã Ya Hội với trữ lượng 2,2 triệu m³, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 1/2027. Công ty còn được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đối với các mỏ đất, cát tại Ia Tul, Ia Pa và mỏ đá tại Ya Ma.

Ngoài ra, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8) được yêu cầu đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác hai mỏ cát số 3 và số 6 tại xã Bình Khê, phục vụ nhu cầu thi công tuyến cao tốc.

Theo cập nhật tiến độ đầu tháng 11, công trường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã triển khai hơn 200 mũi thi công với hàng nghìn kỹ sư, công nhân và máy móc, thiết bị. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện đẩy nhanh các hạng mục nền đường, cầu và hầm.

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2029. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ hình thành trục kết nối quan trọng giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần giảm thời gian vận chuyển nông sản, hàng hóa và tăng khả năng tiếp cận hệ thống cảng biển khu vực Quy Nhơn.