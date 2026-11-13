Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ký thỏa thuận với gã khổng lồ tài chính Nhật Bản 370 năm tuổi, sở hữu tài sản 2.700 tỷ USD

Ngày 13/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) đã trao thỏa thuận hợp tác chiến lược tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản. Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Theo thỏa thuận, Sovico và MUFG sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thị trường vốn, tài chính doanh nghiệp và tài trợ dự án. Hai bên cũng hướng tới kết nối các nhà đầu tư Nhật Bản với hệ sinh thái kinh doanh của Sovico, trải rộng từ tài chính – ngân hàng, hàng không đến hạ tầng, bất động sản và chuyển đổi số.

Tập đoàn Sovico và MUFG trao thỏa thuận hợp tác chiến lược, kết nối nguồn lực cho phát triển Việt Nam – Nhật Bản tại Tokyo

Ngoài việc huy động nguồn vốn, hai tập đoàn còn đặt mục tiêu trao đổi kinh nghiệm quản trị, xúc tiến đầu tư vào tài chính bền vững, phát triển hạ tầng và đổi mới tài chính.

Ông Phạm Khắc Dũng, Phó chủ tịch Tập đoàn Sovico, cho biết tập đoàn mong muốn cùng MUFG kết nối nguồn lực tài chính với công nghệ và tri thức, qua đó tạo ra những công trình, dịch vụ có giá trị lâu dài cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Về phía đối tác, ông Nozaki Takao, Tổng phụ trách Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Chi nhánh Hà Nội của MUFG, bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với Sovico, tận dụng mạng lưới các nhà đầu tư và định chế tài chính Nhật Bản để kết nối nguồn vốn, kinh nghiệm và cơ hội đầu tư.

Đối tác Nhật Bản của Sovico là một trong những tập đoàn tài chính có quy mô tài sản lớn hàng đầu thế giới. Theo số liệu MUFG công bố, tại cuối tháng 3/2026, tập đoàn có tổng tài sản khoảng 2.700 tỷ USD, tương đương hơn 70 triệu tỷ đồng Việt Nam.

Không chỉ có tiềm lực tài chính khổng lồ, MUFG còn sở hữu bề dày lịch sử đặc biệt. Nguồn gốc của tập đoàn có thể truy ngược về năm 1656, khi Konoike Exchange Bureau, một tổ chức kinh doanh đổi tiền, được thành lập tại Osaka.

Đến năm 1880, nhà sáng lập Mitsubishi là Yataro Iwasaki thành lập Mitsubishi Exchange House, một trong những tiền thân của Mitsubishi Bank. Trải qua nhiều cuộc sáp nhập và tái cấu trúc, MUFG chính thức hình thành vào năm 2005, kế thừa lịch sử của nhiều ngân hàng lớn tại Nhật Bản.

Tại Việt Nam, Sovico gắn liền với tên tuổi nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, người được biết đến rộng rãi với vai trò lãnh đạo hãng hàng không Vietjet và hệ sinh thái đầu tư trong nhiều lĩnh vực.

Việc bắt tay MUFG mở thêm cơ hội để Sovico tiếp cận các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn dài hạn như hàng không, hạ tầng và chuyển đổi xanh.

Hai bên hiện chưa công bố giá trị tài chính cụ thể của thỏa thuận cũng như danh mục dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo.