Thu 40 tỷ đồng từ phim Mùi Phở, công ty của Shark Minh Beta tiếp tục tuyển đạo diễn: Yêu cầu kinh nghiệm trên 7 năm

Theo thông tin tuyển dụng được đăng tải trên fanpage Beta Group, doanh nghiệp đang tuyển vị trí đạo diễn hình ảnh với yêu cầu ứng viên có từ 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đạo diễn phim, giám đốc sáng tạo hoặc vị trí tương đương.

Ứng viên cần từng dẫn dắt các dự án phim, TVC, animation hoặc branded content; có tư duy kể chuyện, am hiểu ngôn ngữ điện ảnh, quay phim, ánh sáng, bố cục và thiết kế hình ảnh.

Trong khi đó, vị trí trợ lý đạo diễn yêu cầu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phim, TVC; nắm được quy trình từ tiền kỳ đến hậu kỳ, có khả năng triển khai kịch bản, lập kế hoạch sản xuất, điều phối ê-kíp và xử lý tình huống tại hiện trường.

Với vị trí Production Manager, Beta Group đặt yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phim, truyền thông, quảng cáo hoặc nội dung số. Nhân sự đảm nhận công việc này sẽ quản lý quy trình sản xuất từ tiền kỳ đến hậu kỳ, ngân sách, tiến độ, ê-kíp và nhiều dự án cùng lúc. Ứng viên cần thành thạo các công cụ quản lý dự án, Excel hoặc Google Sheets; ưu tiên người có kinh nghiệm ứng dụng AI trong sản xuất nội dung.

Beta Group được thành lập năm 2014 bởi ông Bùi Quang Minh, thường được biết đến với tên gọi Shark Minh Beta sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Sau hơn 10 năm hoạt động trong ngành điện ảnh, ông đã tham gia nhiều khâu trong chuỗi giá trị, từ đầu tư, sản xuất đến phát hành phim.

Đầu năm 2026, doanh nhân Minh Beta lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn phim điện ảnh với Mùi Phở, ra mắt dịp Tết Nguyên đán. Bộ phim thu về khoảng 40 tỷ đồng tại phòng vé nội địa sau khi rời rạp. Trước đó, nhà sản xuất từng cho biết tác phẩm cần đạt doanh thu 100 tỷ đồng mới có lãi.

Động thái tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh Beta Group đẩy mạnh hoạt động sản xuất phim, bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là vận hành và nhượng quyền hệ thống rạp chiếu phim Beta Cinemas.

Thông qua đơn vị thành viên Beta Productions, doanh nghiệp tham gia sản xuất phim điện ảnh, xây dựng tài sản sở hữu trí tuệ (IP), phát triển các tác phẩm nội địa và thử nghiệm ứng dụng AI trong sản xuất nội dung. Một số dự án gắn với đơn vị này gồm Kế hoạch đổi chồng, Ngày mai Mai cưới, Mỹ nhân thần sách, Chị chị em em 3.

Song song với việc phát triển mảng nội dung thông qua Beta Productions, hệ thống Beta Cinemas tiếp tục được mở rộng. Theo thông tin doanh nghiệp, chuỗi hiện có 21 cụm rạp trên cả nước, phục vụ khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm.

Đáng chú ý, Beta Media, đơn vị thuộc Beta Group, đã hợp tác với Aeon Entertainment (Nhật Bản) thành lập liên doanh, với kế hoạch đầu tư tới 5.000 tỷ đồng để phát triển và vận hành 50 cụm rạp mang thương hiệu Aeon Beta Cinema đến năm 2035.