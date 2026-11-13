Tỷ phú Bill Gates liên tục mua thêm hàng triệu cổ phiếu "bắt đáy" 2 công ty bất động sản Việt Nam

Theo báo cáo sở hữu vừa được Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) công bố ngày 12/11, Gates Foundation Trust, quỹ tín thác đầu tư gắn với tỷ phú Bill Gates, hiện nắm giữ 1,3 triệu cổ phiếu KDH, tương đương 0,11% vốn điều lệ.

So với báo cáo ngày 11/6/2026, quỹ này khi đó sở hữu 651.070 cổ phiếu KDH, tương ứng 0,058% vốn. Như vậy, sau khoảng 5 tháng, lượng cổ phiếu Nhà Khang Điền trong danh mục Gates Foundation Trust đã tăng thêm 719.153 đơn vị, tương đương mức tăng hơn 110%.



Trước đó, Nhà Khang Điền đã thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Theo phương án được công bố hồi tháng 9, doanh nghiệp phát hành hơn 112,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Ước tính, Gates Foundation Trust đã được nhận thêm 65.107 cổ phiếu KDH từ đợt chia cổ tức này.



Ngược lại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan vừa giảm tỷ lệ nắm giữ tại Nhà Khang Điền xuống dưới ngưỡng 5%. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 10/11, nhóm này sở hữu tổng cộng 62,9 triệu cổ phiếu KDH, tương đương 5,0512% vốn điều lệ. Đến phiên 12/11, hai thành viên đã bán ra tổng cộng 710.000 cổ phiếu. Trong đó, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 210.000 cổ phiếu, còn Hanoi Investments Holdings Limited bán 500.000 cổ phiếu.

Trong khi hai quỹ trên bán ra, Gates Foundation Trust không thực hiện giao dịch trong phiên 12/11 và giữ nguyên lượng sở hữu hơn 1,3 triệu cổ phiếu KDH. Sau đó, tổng lượng sở hữu của cả nhóm giảm xuống còn 62,1 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9942% vốn điều lệ, không còn là cổ đông lớn tại Nhà Khang Điền.



Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ liên quan VinaCapital đang gia tăng sở hữu Nhà Khang Điền. Ngày 10/11, nhóm này mua ròng hơn 3,38 triệu cổ phiếu KDH, nâng lượng nắm giữ lên khoảng 100,71 triệu cổ phiếu, tương đương 8,09% vốn điều lệ.



Cũng trong ngày 10/11, nhóm Dragon Capital cũng thông báo nâng lượng nắm giữ cổ phiếu Bluemarq Group (DXG) lên 78,5 triệu cổ phiếu, tương đương 6,19% vốn.﻿

Trong đó, Gates Foundation Trust nắm giữ gần 2,07 triệu cổ phiếu, tăng 1,1 triệu cổ phiếu so với ngày 4/11.﻿

Trên thị trường chứng khoán, cả 2 cổ phiếu KDH và DXG đều giảm rất mạnh trong 1 năm qua và đang có dấu hiệu tạo đáy khi đang có đà phục hồi nhẹ.