Thị trường M&A tháng 10 gần 1 tỷ USD: Doanh nghiệp của 2 tỷ phú Trần Đình Long và Nguyễn Đăng Quang thực hiện 2 thương vụ lớn nhất

Theo Điểm tin M&A tháng 10/2026 của Grant Thornton, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận 24 thương vụ, trong đó 19 giao dịch có giá trị được công bố hoặc ước tính, đạt tổng quy mô khoảng 997,4 triệu USD.

Xét về số lượng, Hàng tiêu dùng và Tài chính dẫn đầu với 4 thương vụ mỗi lĩnh vực. Bất động sản và Sản xuất công nghiệp cùng ghi nhận 3 thương vụ. Tổng cộng, 4 lĩnh vực này chiếm khoảng 58% số giao dịch trong tháng.

Về giá trị, Bất động sản và Hàng tiêu dùng là hai lĩnh vực nổi bật nhất, với tổng quy mô giao dịch gần 844 triệu USD, tương đương 85% tổng giá trị các thương vụ được công bố hoặc ước tính. Riêng Hàng tiêu dùng ghi nhận khoảng 392,3 triệu USD, chủ yếu đến từ giao dịch giữa các bên liên quan liên quan đến cổ phiếu Masan Consumer.

Đáng chú ý, các giao dịch tái cấu trúc và giao dịch giữa các bên liên quan tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Trong tháng 10, nhóm này ghi nhận 5 thương vụ, tổng giá trị ước tính 434,7 triệu USD, tương đương 44% tổng giá trị thị trường.

Nổi bật là Công ty Cổ phần Đầu tư Lepus, công ty con của Tập đoàn Masan, hoàn tất mua 73 triệu cổ phiếu Masan Consumer (HOSE: MCH), tương đương 5,584% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 9-23/10/2026. Tạm tính theo mức giá 140.000 đồng/cổ phiếu tại thời điểm hoàn tất, giá trị thương vụ đạt khoảng 10.200 tỷ đồng, tương đương 392,3 triệu USD. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Masan tại Masan Consumer tăng từ khoảng 69,4% lên 74,9%.

Nếu loại trừ các giao dịch tái cấu trúc và giao dịch giữa các bên liên quan, thị trường còn 19 thương vụ độc lập với tổng giá trị khoảng 562,7 triệu USD. Trong đó, bất động sản dẫn đầu với khoảng 429,5 triệu USD, chiếm 76% tổng giá trị giao dịch độc lập.

Ở lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Hòa Phát hoàn tất đầu tư chiến lược vào Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng thông qua giao dịch hoán đổi cổ phần trị giá khoảng 9.915 tỷ đồng (381 triệu USD). Sau giao dịch, Hòa Phát nắm giữ 25,13% vốn tại Tương Lai Sông Hồng, trong khi doanh nghiệp này trở thành cổ đông chi phối của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hòa Phát với tỷ lệ sở hữu khoảng 73,5%.

Tương Lai Sông Hồng hiện tham gia phát triển một số dự án đô thị quy mô lớn tại Hà Nội, gồm Khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực Thư Lâm - Đông Anh, Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam và Khu đô thị Định cư Lĩnh Nam.

Cũng trong lĩnh vực này, TTC Land trúng đấu giá 27,54 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu (TNAC), với giá trị tối thiểu ước tính 1.001 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của TTC Land tại TNAC tăng từ 36,63% lên 87,63%. TNAC là chủ đầu tư dự án Cù lao Tân Vạn, quy mô hơn 48 ha, được phát triển với tên thương mại Đảo Kim Quy tại Đồng Nai.

Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bên cạnh thương vụ Masan Consumer, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) và T&N Financial Group đăng ký mua lần lượt 8,2 triệu và 6,8 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu của Nafoods Group (HOSE: NAF). Với giá chào bán 36.500 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch ước tính khoảng 547,5 tỷ đồng (21 triệu USD). Sau khi hoàn tất, hai nhà đầu tư dự kiến nắm giữ lần lượt 10,76% và 8,93% vốn Nafoods Group. Nguồn vốn huy động được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay và bổ sung vốn cho công ty con.

Một thương vụ khác là khoản đầu tư chiến lược của Oriental Consultants Global (OC Global), doanh nghiệp tư vấn hạ tầng Nhật Bản, vào Công ty Thực phẩm ECONUTI. Giá trị giao dịch không được công bố. ECONUTI hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, đóng chai đồ uống và sở hữu nhà máy tại Khu công nghiệp Tân Đức, Tây Ninh.

Ở lĩnh vực tài chính, Bank of Ayudhya (Krungsri), thành viên Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) của Nhật Bản, đã hoàn tất mua lại 50% vốn còn lại tại SHBFinance từ Ngân hàng SHB, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%. Phần vốn chuyển nhượng được ước tính khoảng 1.800 tỷ đồng (69 triệu USD), căn cứ trên tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ vốn khoảng 3.600 tỷ đồng. Trước đó, Krungsri đã mua 50% vốn SHBFinance vào tháng 6/2023.

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS cũng thông qua chủ trương góp khoảng 750 tỷ đồng vào đợt tăng vốn của Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX). Sau giao dịch, LPS dự kiến duy trì tỷ lệ sở hữu 15% tại SCEX, với tổng giá trị đầu tư lũy kế 1.500 tỷ đồng. SCEX hiện đang hoàn thiện các điều kiện cấp phép hoạt động.

Trong lĩnh vực may mặc, Fountain Set Holdings (Hong Kong) thông qua công ty con Ocean Textile Investment công bố kế hoạch mua 81% vốn tại Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing Việt Nam với giá gần 28 triệu USD (724 tỷ đồng). Doanh nghiệp này sản xuất vải dệt kim và hoàn thiện sản phẩm dệt, có nhà máy tại Khu công nghiệp Phước Đông, Tây Ninh.

Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Interflex thuộc Tập đoàn Young Poong (Hàn Quốc) thỏa thuận mua lại 10,68% vốn còn lại tại Korea Circuit Vina với giá 12,3 tỷ won (khoảng 9,1 triệu USD), qua đó đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con do Interflex sở hữu 100%.

Brookland Group & Partners Limited cũng hoàn tất đợt đầu tư đầu tiên vào Công ty Cổ phần Miza (HOSE: MZG), doanh nghiệp sản xuất bao bì tái chế tại Việt Nam. Đây là bước đầu trong thỏa thuận đầu tư cổ phần có cấu trúc với quy mô lên tới 5 triệu USD.

Trong lĩnh vực du lịch và lưu trú, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Heritage Việt Nam cho ông Trần Việt Sơn, Chủ tịch công ty. Giá trị thương vụ không được công bố. Heritage Việt Nam là chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ tại TP. Huế, có quy mô 39,58 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.656 tỷ đồng.