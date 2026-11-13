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Phát hiện khách đi tàu từ Thanh Hoá bỏ quên ba lô chứa 3 tỷ đồng cùng vàng, đô la: Cái kết bất ngờ

| | Doanh nghiệp

Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Một hành khách đi tàu từ Thanh Hóa đến Đồng Hới sơ ý để quên ba lô tại phòng chờ nhà ga. Số tài sản bên trong khiến nhân viên đường sắt không khỏi bất ngờ.

Theo thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đêm 12/11, bà Đỗ Thị Thu Hương, nhân viên trực ban khách vận ga Thanh Hóa thuộc Chi nhánh Vận tải đường sắt Vinh, phát hiện một chiếc ba lô bị bỏ quên tại phòng chờ trong lúc làm nhiệm vụ.

Sau khi kiểm tra và lập biên bản, nhân viên nhà ga xác định bên trong ba lô có nhiều tài sản giá trị, gồm 6,5 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, một nhẫn vàng, một miếng vàng thương hiệu PNJ, điện thoại di động, máy tính xách tay HP và đặc biệt là 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng. Riêng tổng giá trị tiền gửi trong 3 sổ tiết kiệm đã lên tới 3 tỷ đồng, chưa kể các tài sản khác.

Phát hiện khách đi tàu từ Thanh Hoá bỏ quên ba lô chứa 3 tỷ đồng cùng vàng, đô la: Cái kết bất ngờ- Ảnh 1.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Qua xác minh, chủ nhân chiếc ba lô là chị Trần Thị Phước Hiền, hành khách đi tàu SE3 từ ga Thanh Hóa đến ga Đồng Hới, tại toa số 12. Do sơ suất, chị Hiền đã bỏ quên hành lý tại phòng chờ trước khi lên tàu.

Ngay trong đêm, bà Hương phối hợp bàn giao toàn bộ hành lý cho ông Nguyễn Trường Thọ, Trưởng tàu SE1, để chuyển đến ga Đồng Hới.

Đến ngày 13/11, toàn bộ tài sản đã được trao trả đầy đủ cho chị Hiền. Nhận lại chiếc ba lô cùng số tài sản giá trị lớn, nữ hành khách xúc động và gửi lời cảm ơn đến các nhân viên đường sắt đã hỗ trợ.

Phát hiện khách đi tàu từ Thanh Hoá bỏ quên ba lô chứa 3 tỷ đồng cùng vàng, đô la: Cái kết bất ngờ- Ảnh 2.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, việc kịp thời phát hiện và trao trả tài sản cho hành khách thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm của người lao động ngành đường sắt.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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