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Chấp thuận chủ trương đầu tư 2 nhà máy điện gió hơn 5.190 tỷ đồng ở Cà Mau

| | Doanh nghiệp

Ngày 13-11, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện 2 dự án nhà máy điện gió với tổng mức đầu tư hơn 5.190 tỷ đồng.

Theo đó, dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 6 - giai đoạn 2, do Công ty CP điện gió Vĩnh Hậu Cà Mau thực hiện tại xã Hòa Bình và xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. Diện tích sử dụng đất của dự án hơn 30ha, công suất 100MW (dự kiến xây dựng 20 tuabin gió, công suất mỗi tuabin khoảng 5MW), vốn đầu tư 3.706 tỷ đồng.

Còn dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 6, do Công ty Cp Điện gió Hòa Bình 6 thực hiện, địa điểm tại xã Hòa Bình và xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. Diện tích sử dụng đất đất, mặt nước của dự án khoảng 14ha, công suất 40MW (dự kiến xây dựng khoảng 8 tuabin gió, công suất mỗi tuabin khoảng 5MW), vốn đầu tư 1.488 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Tài chính Cà Mau, cả hai dự án trên có mục tiêu là sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện; dự kiến cả 2 dự án hoàn thiện, đưa vào khai thác, vận hành vào tháng 5-2029.

Theo Tấn Thái

Sài Gòn Giải Phóng

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