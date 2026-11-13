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Chuyến bay nào sẽ 'xông đất' Cảng Hàng không Cà Mau?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lễ đón chuyến bay đầu tiên chính thức mở lại sân bay Cà Mau sẽ diễn ra ngày 18/12, với chuyến bay từ Hà Nội tới Cà Mau. Dịp này, Cà Mau kết hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên và khai trương Cảng hàng không Cà Mau sau thời gian đóng cửa nâng cấp, mở rộng. Theo đó, lễ đón diễn ra vào ngày 18/12, với chuyến bay chặng Hà Nội - Cà Mau. Dự kiến buổi lễ có sự tham dự của đại biểu từ các bộ ngành, địa phương, hãng bay, doanh nghiệp lữ hành.

Các nhà thầu huy động hàng trăm công nhân cùng phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu khai thác trở lại từ ngày 18/12 tới.

Trong ngày đầu mở lại, sân bay Cà Mau sẽ đón 3 chuyến bay đầu tiên của các hãng hàng không khai thác trở lại đường bay đi/đến sân bay này (dự kiến đường bay Hà Nội/TPHCM - Cà Mau).

Dịp này, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch kéo dài từ ngày 17-19/12. Tỉnh Cà Mau mong muốn quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh để mời gọi đầu tư, phát triển du lịch; phát huy hiệu quả kết nối hàng không cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Dự án gồm xây mới cất hạ cánh dài 2,4 km, rộng 45 m, đảm bảo khai thác máy bay thân hẹp A320/321 và tương đương; cải tạo nhà ga hành khách.

Để phục vụ thi công dự án, sân bay Cà Mau đã tạm đóng cửa từ tháng 10/2025.

Ban đầu, ACV dự kiến mở khai thác lại sân bay Cà Mau từ ngày 29/11, nhưng với lý do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều và thiếu vật liệu xây dựng ảnh hưởng tiến độ dự án, nên kế hoạch phải lùi tới ngày 18/12.

Theo Tân Lộc

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