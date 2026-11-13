Ngoài kho báu lớn thứ 3 thế giới, Việt Nam phát hiện thêm kho báu khác lớn gấp 68 lần, cả thế giới đều thèm khát

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Khoáng sản là nguồn tài nguyên đầu vào quan trọng, giữ vai trò nền tảng đối với nhiều ngành công nghiệp, từ năng lượng, luyện kim đến sản xuất vật liệu và chế tạo. Mỗi loại khoáng sản lại đảm nhiệm một mắt xích khác nhau trong chuỗi sản xuất.

Trong đó, than không chỉ là nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện mà còn là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành công nghiệp như luyện kim, hóa chất và vật liệu xây dựng. Bởi vậy, việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác hiệu quả các mỏ khoáng sản này có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung nguyên liệu trong nước.

Theo Quyết định số 625 phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (Chiến lược phát triển TKV) được ký vào tháng 3/2025, mục tiêu tổng quát của Chiến lược nhằm phát triển TKV thành tập đoàn kinh tế mạnh, đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển của kinh tế nhà nước.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu TKV phải đổi mới và áp dụng công nghệ thăm dò tiên tiến, đặc biệt đối với những khu vực có điều kiện địa chất phức tạp, độ sâu lớn; tiếp tục tìm kiếm đối tác nghiên cứu lựa chọn công nghệ, phương pháp thăm dò thích hợp để thăm dò Bể than Đồng bằng sông Hồng.

Theo Báo Chính phủ, dự án có diện tích trên 3.500 km2 nằm trong miền võng Hà Nội trải dài từ Việt Trì - Phú Thọ đến Tiền Hải - Thái Bình (cũ, nay là Hưng Yên), tính đến độ sâu âm 3.500m, ước tính trữ lượng khoảng 210 tỷ tấn (lớn gấp gần 68 lần tài nguyên boxit, với trữ lượng khoảng 3,1 tỷ tấn của Việt Nam, lớn thứ 3 thế giới theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ).

2 loại khoáng sản này đều là những nguồn tài nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp. Boxit là nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp alumin, nhôm thì than giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung năng lượng và nguyên liệu cho sản xuất. Việc sở hữu những nguồn tài nguyên quy mô lớn vì thế mở ra dư địa phát triển đáng kể, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về công nghệ, năng lực khai thác và chế biến.

Các đề án nghiên cứu của cơ quan chức năng điều cho thấy bể có tiềm năng tài nguyên rất cao. Tuy nhiên, tiềm năng tài nguyên và trữ lượng có khả năng khai thác thực tế hoàn toàn khác nhau.