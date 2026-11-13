Quảng trường hơn 2 ha bên hồ Gươm dần lộ diện sau 7 tháng thi công

Theo định hướng quy hoạch không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, khu vực hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) được xác định là trung tâm của một tổng thể lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 65,89 ha, thuộc địa bàn hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Ranh giới nghiên cứu phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp các tuyến Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, Nhà Chung và Quang Trung.

Trong tổng thể này, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm được định hướng tổ chức thành hệ thống quảng trường, công viên, kết nối trụ sở UBND TP Hà Nội, vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong. Bên cạnh không gian trên mặt đất, quy hoạch còn nghiên cứu bổ sung các chức năng công cộng, thương mại và dịch vụ dưới lòng đất. (Ảnh: Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm)

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 12/11, khu vực quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã có nhiều thay đổi sau quá trình giải phóng mặt bằng và thi công. Những khoảng không gian trước đây bị chia cắt bởi các công trình hiện hữu đang dần được tổ chức lại, tạo mặt bằng rộng và thông thoáng hơn.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 2,14 ha. Công tác giải phóng mặt bằng được hoàn thành vào tháng 4/2026.

Sau khoảng 7 tháng triển khai, công trình hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, trong đó có hệ thống nền lát đá tự nhiên, thảm cỏ, cây xanh và các khu vực vườn hoa.

Các đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại trước khi đưa không gian này vào phục vụ người dân.

Khi hoàn thành, quảng trường - công viên được kỳ vọng bổ sung một không gian sinh hoạt công cộng có quy mô ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm, đồng thời tăng khả năng kết nối cảnh quan với các công trình và khu vực lân cận.

Không chỉ riêng khu đất xây dựng quảng trường, những công trình xung quanh cũng được đặt trong định hướng sắp xếp lại không gian. Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu đề cập việc hạ giải một số hạng mục kiến trúc chưa phù hợp, đồng thời gợi nhắc hình thái kiến trúc chùa Báo Ân xưa tại khu vực trung tâm khuôn viên tòa nhà VNPT.

Tháp Hòa Phong, nằm ở phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm, là dấu tích kiến trúc còn lại của tổng thể chùa Báo Ân trước đây. Việc nghiên cứu khôi phục dấu ấn kiến trúc của ngôi chùa gắn với định hướng bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực.

Ở phía Đông Nam hồ, quy hoạch cũng nghiên cứu tổ chức các không gian thương mại quy mô nhỏ, kết hợp cà phê và ki-ốt. Trục Tràng Tiền được định hướng nhấn mạnh vai trò kết nối hồ Hoàn Kiếm với Nhà hát Lớn Hà Nội. Tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền cũng được nghiên cứu chuyển thành không gian đi bộ.

Tuy nhiên, việc sắp xếp lại các công trình không đồng nghĩa với phá bỏ toàn bộ kiến trúc hiện hữu. Một số công trình có giá trị kiến trúc được định hướng giữ lại, trong đó có Ấu Trĩ Viên nằm trong khuôn viên Cung Thiếu nhi, trụ sở UBND TP Hà Nội và công trình Ngân hàng Nhà nước.

Theo kế hoạch, dự án quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu tập trung hình thành không gian quảng trường nổi kết hợp cây xanh, cảnh quan và các khu vực sinh hoạt cộng đồng. Giai đoạn tiếp theo sẽ xây dựng hệ thống không gian ngầm gồm ba tầng hầm, đồng thời kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2 trong tương lai.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian công cộng quy mô lớn ngay tại lõi đô thị trung tâm, góp phần cải thiện cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm, tăng khả năng kết nối giao thông công cộng và bổ sung thêm quỹ không gian sinh hoạt cho người dân Thủ đô.