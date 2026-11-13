Lần đầu tiên, Việt Nam chính thức vượt Trung Quốc 55 bậc trên thế giới trong bảng xếp hạng quan trọng

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Theo báo cáo Global Innovation Index 2026, Việt Nam xếp thứ 43 trong tổng số 139 nền kinh tế được đánh giá, với điểm số 37,7. Thứ hạng này tăng một bậc so với năm 2025. Trong nhóm 36 nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đứng thứ 2. Ở khu vực Đông Nam Á, Đông Á và Châu Đại Dương, Việt Nam xếp thứ 9/17 nền kinh tế.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa đầu vào và đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn khá lớn. Năm 2026, Việt Nam xếp thứ 54 về đầu vào đổi mới sáng tạo, nhưng đứng thứ 35 về đầu ra. Điều này cho thấy khả năng chuyển hóa các nguồn lực đổi mới sáng tạo thành kết quả thực tế của nền kinh tế đang có những điểm mạnh đáng ghi nhận.

WIPO xếp Việt Nam cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Morocco và Indonesia vào nhóm 7 nền kinh tế thu nhập trung bình có bước tiến dài hạn nổi bật nhất trong bảng xếp hạng GII kể từ năm 2013.

Với Việt Nam, WIPO nhận định, để tiến xa hơn khỏi nhóm 40-50 nền kinh tế hàng đầu, cần mở rộng năng lực nghiên cứu, tăng cường R&D trong doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết khoa học - công nghiệp và tạo ra nhiều tri thức trong nước hơn.

Đáng chú ý, Việt Nam vượt Trung Quốc 55 bậc ở chỉ số về lợi thế tương đối trong các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) và công nghệ cao. Cụ thể, Việt Nam đạt giá trị 1, xếp thứ 60 thế giới, trong khi Trung Quốc chỉ đạt 0,1, đứng thứ 115 trong số 139 nền kinh tế được đánh giá.

WIPO dẫn trường hợp Amkor Technology có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhà cung cấp dịch vụ đóng gói và thử nghiệm chất bán dẫn thuê ngoài, có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất của nhà máy tại Bắc Ninh, Việt Nam. Công ty liên tục mở rộng nhà máy, tăng công suất hàng năm từ 1,2 tỷ sản phẩm lên 3,6 tỷ sản phẩm, tạo ra 7.200 việc làm mới.

Xét trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ ba về chỉ số này, chỉ sau Singapore (hạng 6 thế giới, giá trị 6,3) và Malaysia (hạng 40, giá trị 1,7). Việt Nam đồng thời xếp trên Thái Lan (hạng 64, giá trị 0,9), Campuchia (hạng 69, giá trị 0,8), Philippines (hạng 74, giá trị 0,7), Brunei (hạng 105, giá trị 0,2), Indonesia (hạng 112, giá trị 0,2), Myanmar (hạng 119, giá trị 0,08) và Lào (hạng 125, giá trị 0).