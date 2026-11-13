Thông tin mới tại tuyến cao tốc gần 24.000 tỷ đồng, dài 60km kết nối Việt Nam với Lào, có sự góp mặt của Tập đoàn Sơn Hải và Đèo Cả

Ngày 12/11/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra hiện trường tiến độ thực hiện các Gói thầu Xây lắp của Dự án thành phần 01 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, gồm: Hạng mục công trình cầu Thanh Chương thuộc Gói thầu XL02, các mũi thi công của Gói thầu XL03, XL04 và XL05.

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, chiều dài 60,031 km, đi qua 09 xã thuộc tỉnh Nghệ An. Dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2025, thực hiện từ năm 2026 và dự kiến đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.﻿

﻿Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị triển khai hàng chục mũi thi công trên toàn tuyến, song sản lượng chung tại một số gói thầu vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, gói thầu XL01 (Km0+00 - Km6+300) có giá trị hợp đồng 2.889,75 tỷ đồng; Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Delta đã huy động 545 nhân sự và 156 máy móc, triển khai 19 mũi thi công.

Hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công hầm Đại Huệ và các cầu lớn. Tuy nhiên, sản lượng mới đạt 5,43% do thời tiết mưa bão, khan hiếm vật liệu thép và địa chất xử lý nền đất yếu phức tạp.

Gói thầu XL02 (Km6+300 - Km31+125) có giá trị hợp đồng 5.093,71 tỷ đồng. Tập đoàn Sơn Hải cùng các đơn vị triển khai 27 mũi thi công. Công ty A&M và Công ty 368 cơ bản đảm bảo tiến độ (cầu Thanh Chương đạt 21% cọc khoan nhồi). Thi công đào đắp của Tập đoàn Sơn Hải và trụ đất xi măng của Công ty Thiên Hoàng bị chậm so với kế hoạch.

Gói thầu XL03 (Km31+125 – Km50+170) có giá trị hợp đồng 5.196,82 tỷ đồng. Bàn giao mặt bằng đạt 97%. Nhìn chung công tác triển khai của Liên danh Công ty còn chậm do thiếu đường tiếp cận, bãi thải và một số nhà thầu huy động thiết bị chưa đạt yêu cầu.

Gói thầu XL04 và XL05 đã khởi công từ tháng 11/2026 với tổng giá trị hơn 5.670 tỷ đồng. Hiện các nhà thầu đang chuẩn bị công trường, xây dựng lán trại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra tiến độ thực hiện dự án (Ảnh: UBND tỉnh Nghệ An)

Gói thầu XL06, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến phê duyệt ngay trong tháng 11/2026.

Đến nay, các địa phương đã giải phóng mặt bằng được 59,45/60,031 km (đạt 99,1%). Đất nông nghiệp hoàn thành 99,8%, đất ở đạt 98%, đã hoàn thành 3/11 khu tái định cư và 1 khu nghĩa trang.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đánh giá tiến độ tại một số vị trí và công tác điều phối nguồn vật liệu của các nhà thầu vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Để đảm bảo tiến độ chung của dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ AN yêu cầu Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu khẩn trương tính toán, rà soát kỹ lưỡng các phương án kỹ thuật; bám sát hiện trường, chủ động giải quyết dứt điểm từng vướng mắc phát sinh để đảm bảo dự án về đích đúng kế hoạch.

Chậm nhất đến thứ Hai tuần tới, các bên phải tổ chức họp thống nhất dứt điểm phương án để hoàn thiện hồ sơ, tạo cơ sở pháp lý cho nhà thầu tổ chức thi công; đồng thời, chấn chỉnh, cảnh cáo/phê bình các nhà thầu yếu kém.

Nếu nhà thầu tiếp tục không đáp ứng được tiến độ và năng lực, Ban Quản lý dự án phải có phương án thay thế, xử lý theo quy định, không để dự án kéo dài.

Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bãi đổ thải, đường công vụ và thu hồi đất để kịp thời có đất đắp nền. Đồng thời hỗ trợ, đôn đốc các chủ rừng và phối hợp các lực lượng trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Về tháo gỡ nguồn cung vật liệu, Ban quản lý dự án chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng và phối hợp chặt chẽ giữa các nhà thầu để bố trí trạm nghiền, điều phối hợp lý nguồn đất đắp.

Đồng thời, đề nghị Sở Công Thương phối hợp rà soát tổng thể các mỏ vật liệu trên địa bàn và khu vực lân cận, kịp thời tham mưu phương án nâng công suất khai thác nhằm đáp ứng đủ nguồn cung cho dự án.