Đúng ngày 14/11, Việt Nam khởi hành đoàn tàu đi từ Hà Nội đến thẳng vùng đất “đệ nhất danh trà”: Chỉ khai thác 2 ngày/tuần, giá vé 180.000 đồng

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 14/11, Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên chính thức khai thác định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm du lịch, kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch đặc trưng của hai địa phương.

Theo kế hoạch, hành khách có thể lựa chọn hai hình thức trải nghiệm là mua vé tàu để tự do khám phá hoặc đăng ký các tour du lịch trọn gói với lịch trình được thiết kế sẵn.

Đối với hình thức mua vé tàu, giá vé toàn chặng là 180.000 đồng/người/lượt, áp dụng cho cả hai chiều Hà Nội - Lưu Xá (Thái Nguyên) và ngược lại.

Đặc biệt, hành khách đi theo nhóm được hưởng chính sách ưu đãi mua 2 tặng 1 đối với nhóm 3 người và mua 4 tặng 2 đối với nhóm 6 người, tương đương 120.000 đồng/người/lượt. Vé được bán tại website dsvn.vn ﻿ và các nhà ga.

Tàu khởi hành từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 25 phút, đến ga Lưu Xá lúc 8 giờ 25 phút; chiều ngược lại xuất phát từ ga Lưu Xá lúc 8 giờ 50 phút và đến Hà Nội lúc 10 giờ 50 phút.

Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên chính thức được khai thác vào dịp cuối tuần, từ ngày 14/11 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Do cả hai chiều đều khai thác vào buổi sáng, hành khách lựa chọn mua vé lẻ cần chủ động phương tiện di chuyển chiều về hoặc bố trí lịch trình phù hợp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng xây dựng 3 chương trình tour trọn gói, kết hợp vận chuyển bằng tàu hỏa và ô tô, đáp ứng nhu cầu tham quan theo nhiều hành trình khác nhau.

Trong đó, tour Hà Nội - Thái Nguyên - Hà Nội trong 1 ngày có giá 790.000 đồng/khách. Hành trình đưa du khách đến dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, trải nghiệm không gian văn hóa trà tại vùng chè La Bằng.

Tour Thái Nguyên - Hà Nội - Thái Nguyên cũng có thời gian 1 ngày, giá 790.000 đồng/khách, đưa du khách từ ga Lưu Xá đến Thủ đô Hà Nội tham quan Hoàng thành Thăng Long, khu vực Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và khu vực Tràng Tiền.

Đối với du khách có nhu cầu trải nghiệm nhiều địa điểm, tour Hà Nội - Thái Nguyên - Hà Nội 2 ngày 1 đêm có giá 1.850.000 đồng/khách.

Chương trình kết nối nhiều điểm đến nổi bật của Thái Nguyên như vùng chè La Bằng, đồi chè Cầu Đá, suối Cửa Tử, hồ Núi Cốc, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 và Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân.

Đối với hình thức đặt tour, khách khởi hành từ Hà Nội có thể đặt vé với Công ty TNHH Du lịch quốc tế Tràng An; đối với khách hàng khởi hành từ Thái Nguyên, du khách đặt vé tại Công ty TNHH Khách sạn du lịch Dạ Hương.

Các tour trọn gói đã bao gồm vé tàu lượt đi, phương tiện ô tô tham quan và đưa khách về điểm xuất phát, cùng các dịch vụ ăn uống, lưu trú, hướng dẫn viên, vé tham quan và bảo hiểm theo từng chương trình.

Việc đưa Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên vào khai thác thường xuyên dịp cuối tuần không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mới, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa Thủ đô Hà Nội với Thái Nguyên.

Qua đó, quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và đặc sản trà của địa phương, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, thu hút du khách đến với Thái Nguyên.