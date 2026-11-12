Hầm chui 6 làn xe ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội tăng tốc thi công, lộ diện hình hài

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tăng năng lực kết nối giữa khu vực phía Đông với các tuyến đường hướng vào trung tâm Hà Nội. Đặc biệt, việc tổ chức các dòng phương tiện đi qua hầm chui được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho khu vực nút giao trên mặt đất, nhất là vào những khung giờ có lưu lượng phương tiện tăng cao.